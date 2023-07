«Bachelorette» geht zu «FBoy Island»

US-Fernsehen

Katie Thurston wechselt zum Fernsehsender The CW.

Es ist schon ein paar Jahre her, dass die Rosen ausgegangen sind, und Katie Thurston ist immer noch auf der Suche nach Liebe. Der Star der 17. Staffel von «Die Bachelorette» hat sich der Besetzung vonangeschlossen. Die Show wird von STXtelevision produziert. Elan Gale hat die Serie kreiert und ist neben Jason Goldberg für STXtelevision, Noah Fogelson, Bob Simonds und Nikki Glaser, die als Moderatorin fungiert, ausführende Produzentin.Die Serie folgt drei Frauen, die in ein tropisches Paradies ziehen, wo sie auf 26 Männer treffen – 13 selbsternannte "Nice Guys" auf der Suche nach Liebe und 13 selbsternannte "FBoys", die dort um Geld kämpfen. Die Frauen werden gemeinsam durch den Dating-Pool navigieren, in der Hoffnung, eine dauerhafte Liebesbeziehung zu finden. Im Finale wird sich zeigen, wer ein Nice Guy und wer ein FBoy ist, für wen sich die Frauen letztendlich entscheiden und wer das Preisgeld gewinnt.Thurston trat zum ersten Mal in Staffel 25 von «Der Bachelor» auf, wo sie als Kandidatin dabei war, als Matt James eine Partnerin suchte und sich schließlich für Rachael Kirkconnell entschied. Thurston führte dann ihre eigene Staffel von «The Bachelorette» und verlobte sich mit Blake Moynes, obwohl das Paar seine Beziehung Monate später beendete. Thurston ging mit einem anderen Kandidaten, John Hersey, aus, gab aber bekannt, dass sie und Hersey sich nach sieben Monaten getrennt hatten.