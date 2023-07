Sky vermarktet FIFA+ in Europa

Wirtschaft

Das Medienunternehmen von Comcast hat einen umfangreichen Deal abgeschlossen.

Sky Media, der Werbevermarkter von Sky, wurde von der FIFA zum offiziellen und exklusiven Werbevermarkter für die FIFA+ Plattformen in Europa, Großbritannien und Irland ernannt. Die Vereinbarung kommt im Vorfeld der mit Spannung erwarteten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ zustande. FIFA+ wird je nach Region eine Vielzahl aufregender Inhalte bieten, darunter Live-Streams, Spielaufzeichnungen in voller Länge, Zusammenfassungen von Höhepunkten, Spielvorschauen und weitere Features.FIFA+ wird weltweit über die Apps von Connected TV und die FAST-Channels verbreitet und erreicht so immer mehr Fussballfans auf der ganzen Welt. Die Partnerschaft mit Sky Media ist ein strategischer Schritt, um Marken weiterhin ein attraktives Publikum und ein leistungsstarkes Inventar zu bieten, mit dem die FIFA+ Inhalte in den wichtigsten Ländern weiter monetarisiert werden können.Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Sky Media unser offizieller Werbevermarkter für FIFA+ in Europa, Großbritannien und Irland ist. Das Know-how und die führenden Fähigkeiten von Sky Media im Bereich der Werbevermarktung werden den kommerziellen Erfolg der FIFA+-Inhalte maximieren und uns neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Diese Zusammenarbeit kommt zu einem spannenden Zeitpunkt, da wir uns auf die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ vorbereiten, und wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam ein herausragendes digitales Erlebnis für Fußballfans schaffen werden."Brett Aumuller, Managing Director von Sky Media, fügte hinzu: "Es ist großartig, mit der FIFA zusammenzuarbeiten, da sie in den Bereich Connected TV und FAST-Kanäle einsteigt. Wir bieten Werbetreibenden bereits großartige Fußballinhalte, und mit FIFA+ wird es für Marken noch einfacher und attraktiver".Die Entscheidung, Sky Media zum exklusiven Werbevermarkter für FIFA+ zu ernennen, folgt auf das bemerkenswerte erste Jahr des Betriebs der Plattform. Während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ generierte FIFA+ unglaubliche 190 Millionen Aufrufe von Spielzusammenfassungen und fesselte die Fans mit fachmännisch kuratierten Highlights, während ein innovativer Livestream in Brasilien über 40 Millionen Besucher anlockte und neue Weltrekorde startete.