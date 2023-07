«Top Chef»-Jurorin bekommt Moderationsvertrag

US-Fernsehen

Padma Lakshmi hört nach 20 Staffeln auf, jetzt darf Kristen Kish durch die Sendung führen.

Kristen Kish wurde zur neuen Moderatorin von Bravosernannt, nachdem die langjährige Moderatorin Padma Lakshmi nach der kürzlich beendeten 20. «World All-Stars»-Staffel ausschied. Kish, die Gewinnerin von Staffel zehn und seither mehrfach als Gastjurorin tätig war, wird ihre Moderationsaufgaben mit der kommenden Staffel 21 übernehmen, die laut Bravo in Wisconsin starten wird. Der Hauptjuror Tom Colicchio und die Jurorin Gail Simmons werden beide in der 21. Staffel ihre Arbeit fortsetzen.Lakshmi gab ihre Entscheidung, sich von «Top Chef» zurückzuziehen, kurz vor dem Finale der 20. Staffel bekannt, in der Buddha Lo den Titel des Welt-All-Stars in der internationalen Sonderstaffel zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums der Show errang. Nachdem sie die Show 19 Staffeln lang moderiert hat, sagte Lakshmi, dass sie nun "Platz schaffen" müsse für ihre Hulu-Serie «Taste the Nation», ihre Bücher und "andere kreative Aktivitäten".„«Top Chef» ist der Ort, an dem meine Reise begonnen hat - zuerst als teilnehmender Koch, dann als Gastjuror und jetzt als Gastgeber habe ich die Ehre, dabei zu helfen, diese Marke weiter aufzubauen", sagte Kish. "Ich bin begeistert, an der Seite von Gail und Tom zu sitzen, neue unglaubliche Köche kennenzulernen und zu sehen, was sie zubereiten. Es ist, als käme ich nach Hause."Die in Südkorea geborene Kish wurde in eine Familie in Kentwood, Michigan, adoptiert. Sie besuchte das Le Cordon Bleu in Chicago und kochte nach der Kochschule zehn Jahre lang in gehobenen Restaurants in Boston.