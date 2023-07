Thilo Mischke löst «Local Hero» ab

TV-News

Anfang August widmet sich der Investigativ-Reporter der Genmedizin und stellt die Frage, ob der Mensch Gott spielen dürfe.

ProSieben hat für den 1. August eine neue Reportage des Investigativ-Reporters Thilo Mischke angekündigt, in der er sich den Chancen und Risiken der modernen Genmedizin widmet. Fürunterzieht er sich einer kommerziellen Erbgutanalyse und findet heraus, dass sein Risiko, an Prostatakrebs, Multipler Sklerose oder Gicht zu erkranken, deutlich erhöht ist.Mischke beleuchtet auch die Gesetzeslage in einzelnen Ländern. In Deutschland sind die Gesetze diesbezüglich noch sehr streng, doch auf den Cayman Islands gehören genmedizinische Eingriffe zur Normalität. Und auch Lebewesen wie Pferde werden im Ausland schon in großem Umfang und mit hohem finanziellem Gewinn geklont. Mischke sucht in seiner Reportage Antworten auf die Frage, was diese Entwicklung für unsere Zukunft als Menschen bedeutet, ob die Genmedizin der Schlüssel für eine Welt ohne Krankheiten und Leid oder vor allem die Lizenz zum Gelddrucken ist und was mit den ethischen Gesichtspunkten ist.Damit löst Thilo Mischke das derzeit am Dienstagabend beheimatete «Local Hero» ab. Das «ProSieben. Thema.» sollte dabei in der Lage sein, besser als die Traveltainment-Show abzuschneiden, da «Local Hero» in zwei Ausgaben bislang nicht über 5,0 und 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinausgekommen ist. Es wird höchste Zeit für ProSieben wieder besser Werte einzufahren.