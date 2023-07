Sat.1 und ProSieben setzen weiterhin auf Show-Wiederholungen

Quotennews

«Schlag den Star» schnitt erfolgreich ab, während sich «Kühlschrank öffne dich!» zu Beginn noch zufriedenstellend zeigte, mit der zweiten Ausgabe dann jedoch deutlich verlor.



Sat.1 entschied sich auch am gestrigen Mittwochabend für zwei weitere alte Folgen von. Alexander Kumptner und Hanna Reder arbeiten hier normalerweise als Team zusammen und treten gegen unterschiedliche Gegner an. Bei der ersten Folge fiel Alexander Kumptner jedoch krankheitsbedingt aus und wurde so von Alexander Herrmann vertreten. Bei der zweiten Folge, die am gestrigen Abend ausgestrahlt wurde, fiel zudem auch Hanna Reder aus und wurde von Lisa Angermann, der «The Taste»-Siegerin aus dem Jahr 2017 ersetzt.Die erste Ausgabe schnitt mit 0,75 Millionen Fernsehenden noch recht zufriedenstellend ab. Es wurde ein akzeptabler Marktanteil von 3,5 Prozent verbucht. Die 0,27 Millionen Jüngeren sicherten sich sogar ein solides Resultat von 6,1 Prozent. Mit der zweiten Episode waren jedoch nur noch 0,24 Millionen Zuschauer übrig, wodurch die Quote auf ernüchternde 2,3 Prozent sank. Die 0,07 Millionen Umworbenen stürzten ebenfalls auf miese 2,9 Prozent ab.Bei ProSieben waren mittwochs weiterhin alte Ausgaben vonzu sehen. Gestern konnte man sich somit das Duell zwischen Jenke von Wilmsdorff und Bülent Ceylan aus dem Jahr 2021 erneut ansehen. Über den Abend verteilt interessierten sich hierfür im Schnitt 0,58 Millionen Neugierige. Dies hatte eine starke Sehbeteiligung von 4,6 Prozent zur Folge. Bei den 0,21 Millionen Werberelevanten landete man mit 8,0 Prozent genau im Senderschnitt.