«Wild Sides» startet bei BBC America

US-Fernsehen

Die neue dreiteilige Historien-Serie wird bei AMC+ gestreamt. Los geht es schon am 5. August 2023.

Die dreiteilige Seriestartet am Samstag, den 5. August um 20:00 Uhr auf BBC America und wird am selben Tag als komplette Staffel auf AMC+ zu sehen sein. In der Serie folgen die Zuschauer Elefanten, Geparden, Leoparden, Schakalen und Pavianen, die in Mashatu in Botswana Seite an Seite leben und deren Schicksale aufeinanderprallen.Der von Colin Salmon («EastEnders», «Doctor Who») erzählte Film «The Wild Sides» zeigt, dass sich in einer extremen Landschaft die Wege aller Tierfamilien kreuzen; die Handlung einer jeden wird von der der anderen beeinflusst und jeder hat seine Seite der Geschichte. Mashatu in Botswana ist ihre Heimat in Dürre, Flut und Überfluss. Elefanten, Geparden, Leoparden, Schakale und Paviane leben Seite an Seite, während ihre Geschichten aufeinanderprallen.Am Samstag, den 26. August um 20 Uhr, strahlt BBC America auch die Dokumentationaus, die am selben Tag auch auf AMC+ zu sehen sein wird. Mit dem Höhepunkt seiner epischen Serie über den Planeten erwartete die Welt, dass Sir David Attenborough seine außergewöhnliche Karriere beenden würde, aber die Verlockung innovativer Technologie führte ihn zur produktivsten Periode seiner Karriere; mit klassischen Clips, neuem Filmmaterial und Interviews wirft die Dokumentation einen Blick auf den Mann hinter dem Bildschirm und zeigt Sir David Attenborough, wie man ihn noch nie zuvor gesehen hat.