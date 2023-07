«The Changeling» startet Anfang September

US-Fernsehen

Das neue Drama mit Lakeith Stanfield in der Hauptrolle soll den Streaming-Dienst beflügeln.

Apple TV+ hat den Starttermin für, eine kommende achtteilige Dramaserie mit dem Oscar-nominierten LaKeith Stanfield («Atlanta», «Judas and the Black Messiah», «Sorry To Bother You», «The Book Of Clarence») in der Hauptrolle und als ausführender Produzent vorgestellt und bekannt gegeben, dass die Serie mit den ersten drei Episoden am Freitag, den 8. September 2023 auf Apple TV+ ihr weltweites Debüt geben wird, gefolgt von einer Episode pro Woche bis zum 13. Oktober.Basierend auf dem gleichnamigen, gefeierten Bestseller von Victor LaValle ist «The Changeling» ein Märchen für Erwachsene. Eine Horrorgeschichte, eine Fabel über Elternschaft und eine gefährliche Odyssee durch ein New York City, von dem man nicht wusste, dass es existiert. Neben Stanfield spielen in der Serie Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson und als Gaststar Malcolm Barrett mit.«The Changeling» wurde von Showrunner und Executive Producer Kelly Marcel («Cruella», «Venom», «Venom: Let There Be Carnage») geschrieben und adaptiert. Regie bei der Pilotfolge führte Melina Matsoukas ( «Queen & Slim» ► , «Insecure»). Die Serie wird von Apple Studios und Annapurna produziert. Megan Ellison, Patrick Chu und Ali Krug sind ausführende Produzenten im Auftrag von Annapurna. Showrunner Kelly Marcel, der Buchautor Victor LaValle, David Knoller und Regisseur Jonathan van Tulleken sind neben Hauptdarsteller LaKeith Stanfield ausführende Produzenten. Regisseurin Matsoukas fungiert mit ihrer Firma De La Revolución Films als ausführende Produzentin. Sue Naegle und David Wolkis fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten, Khaliah Neal als Co-Executive Producer.