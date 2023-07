HBO macht mit «Were Here» weiter

US-Fernsehen

Sasha Velour, Priyanka und Jaida Essence Hall führen künftig durch die Show.

HBO hatfür eine vierte Staffel verlängert und eine neue Besetzung vorgestellt, nachdem die ersten drei Staffeln von Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara und Shangela präsentiert wurden. Die vierte Staffel umfasst Sasha Velour, Priyanka und Jaida Essence Hall, die das Ziel der Serie weiterverfolgen, Liebe und Verbundenheit durch die Kunst des Drag in den amerikanischen Kleinstädten zu verbreiten. Diese Staffel konzentriert sich auf zwei US-Städte im Laufe von sechs Episoden und wirft einen tieferen und intensiveren Blick auf die lokalen politischen Systeme und Teilnehmer, die Anti-LGBTQ+-Gesetzgebung und Opposition sowie deren Auswirkungen auf die LGBTQ+-Community.«We're Here» wurde von Stephen Warren und Johnnie Ingram entwickelt und von Peter LoGreco inszeniert. Zu den ausführenden Produzenten gehören Warren, Ingram, LoGreco, Eli Holzman, Aaron Saidman und Erin Gamble für die Intellectual Property Corporation (IPC) von Sony Pictures Television."Angesichts der anhaltenden Aggressionen gegen die LGBTQ+-Gemeinschaft und der zunehmenden Feindseligkeit gegenüber Drag-Performern ist eine weitere Staffel von «We're Here» wichtiger denn je", sagte Nina Rosenstein, HBOs Executive Vice President of Late Night and Specials Programming. Wir schulden Bob, Shangela und Eureka ein großes Dankeschön dafür, dass sie ihre persönlichen Geschichten mit uns teilen und in den letzten drei Staffeln einen unglaublichen Beitrag geleistet haben. Wir freuen uns auch darauf, unsere drei neuen Königinnen in der «We're Here»-Familie willkommen zu heißen und in die neue Staffel zu starten.""In diesem zunehmend feindseligen politischen Klima sind wir HBO dankbar für ihr Engagement, LGBTQ+-Geschichten zu erzählen, die den Moment treffen und unsere Geschichte dokumentieren", so Ingram und Warren. "Wir sind begeistert, unsere Drag-Familie zu erweitern und den Menschen, die an der Front des Hasses stehen, die dringend benötigte Liebe zu geben."Bob the Drag Queen, Shangela und Eureka O'Hara sagten: "Wir sind sehr dankbar für die Gelegenheit, die wir in den letzten drei Staffeln hatten, durch das ganze Land zu reisen, unsere Erfahrungen zu teilen und mit all den mutigen Menschen in Kontakt zu treten, die uns ihre Geschichten anvertraut haben. Unsere Reise hat Hoffnung geweckt und wichtige Gespräche ausgelöst, während sie gleichzeitig einzigartige Stimmen gestärkt und neue Türen geöffnet hat. Wir heißen Sasha Velour, Priyanka und Jaida Essence Hall herzlich willkommen und wünschen ihnen alles Gute für die Fortsetzung ihrer Arbeit in einer für die LGBTQ+-Gemeinschaft zunehmend schwierigen Zeit."Sasha Velour, Priyanka und Jaida Essence Hall sagten: "Die Geschichten und die wichtige Arbeit, die in den letzten drei Staffeln von «We're Here» geleistet wurde, haben uns sehr inspiriert. Wir freuen uns darauf, diese Reise durch das ganze Land fortzusetzen, um Stimmen zu erheben, Liebe zu verbreiten und neue Geschichten durch die Kunst des Drag zu präsentieren. Wir danken dem gesamten «We're Here»-Team, dass es uns ausgewählt hat, an dieser lebensverändernden Erfahrung teilzunehmen."