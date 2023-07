Neue Staffel von «Die Bachelorette» startet unter dem Vorjahresniveau

Quotennews

Die erste Folge lief mit ähnlichen Werten an wie die letzte Episode der vorjährigen Staffel zu Ende ging.



Jennifer Saro wurde zunächst auf Instagram bekannt, wo sie mit ihrem Account mehr als 187.000 Follower sammelte. Sie teilt dort Content über Lifestyle, Mode aber auch ihre Rolle als Mutter. Dabei ist es ihr vor allem wichtig, zu zeigen wie man Kind und Karriere unter einen Hut bringen kann. Nun ist die 27-jährige Straubingerin nach fünf Jahren als Single bereit, die große Liebe zu finden. Alsder 10. Staffel hat sie da direkt 20 Männer, die um sie buhlen.Die vergangene Staffel startete Mitte Juni 2022 mit 1,25 Millionen Fernsehenden, was einen passablen Marktanteil von 6,1 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,57 Millionen Jüngeren stand zudem eine hohe Quote von 12,7 Prozent auf dem Papier. Gestern fanden sich 1,16 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm ein. Mit dieser Reichweite war auch die vergangene Staffel geendet. Übrig blieb somit ein mäßiger Marktanteil von 5,4 Prozent. 0,54 Millionen Umworbene erzielten einen überzeugenden Marktanteil von 12,2 Prozent.Kabel Eins punktete gestern mit dem Actionthriller. Mit 1,22 Millionen Interessenten schob man sich sogar vor RTL und landete bei einem herausragenden Marktanteil von 5,9 Prozent. Die 0,33 Millionen Werberelevanten kamen zudem auf eine ausgezeichnete Quote von 7,8 Prozent.hielt ab 22.55 Uhr noch 0,39 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm, was für hohe 4,3 Prozent Marktanteil sorgte. Die 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielten eine Quote von 5,6 Prozent.