75. Primetime Emmy Awards: Die Nominierungen

US-Fernsehen

«Succession» überstrahlt die Konkurrenz mit insgesamt 27 Nominierungen, davon gehen allein drei an männliche Hauptdarsteller. Auch «The Last of Us», «The White Lotus» und «Ted Lasso» bringen es auf über 20 Nominierungen.

Die wichtigsten Kategorien

Drama-Serie

Comedy-Serie

Miniserie

Schauspieler Drama-Serie

Schauspielerin Drama-Serie

Schauspieler Comedy-Serie

Schauspielerin Comedy-Serie

Schauspieler Miniserie oder Film

Schauspielerin Miniserie oder Film

Nebendarsteller Drama-Serie

Nebendarstellerin Drama-Serie

Nebendarsteller Comedy-Serie

Nebendarstellerin Comedy-Serie

Nebendarsteller Miniserie oder Film

Nebendarstellerin Miniserie oder Film

Reality-Competition

Scripted Variety Series

Talk-Show

Fernsehfilm

Titelmusik

Vorspann

Animationsserie

In diesem Jahr feiern die Primetime-Emmy-Awards ein beeindruckendes Jubiläum, denn sie werden bereits zum 75. Mal vergeben. Am 18. September soll es soweit, doch dieser Termin scheint angesichts des aktuellen Autoren-Streits in den USA mehr als fraglich, weswegen Frank Scherma. Präsident der Television Academy, von einem „geplanten“ Datum bei der Verkündung der Nominierten am Mittwoch sprach. Gemeinsam mit Schauspielerin Yvette Nicole Brown stellte er die diesjährigen nominierten Schauspieler und Sendungen vor, die 1. Juni 2022 und dem 31. Mai 2023 ausgestrahlt wurden.In der Drama-Sparte wurde Topfavoritseiner Rolle gerecht und heimste insgesamt 27 Nominierungen ein, darunter allein drei in der Kategorie „Outstanding Lead Actor in a Drama Series“ für Brian Cox, Kieran Culkin und Jeremy Strong. Das Trio muss sich mit Bob Odenkirk («Better Call Saul») und Pedro Pascal («The Last of Us») messen.und «Succession» wurden zudem in der Hauptkategorie „Beste Drama-Serie“ gemeinsam mitundnominiert. «The Last of Us» und «The White Lotus» belegen im Gesamt-Ranking die Plätze zwei und drei mit 24 beziehungsweise 23 Nominierungen.Dahinter sortiert sich aus der Comedy-Sparteein, die Apple-Reihe darf auf insgesamt 21 Emmys hoffen, darunter als „Beste Comedy-Serie“. Dafür sind auchundnominiert. «Wednesday»-Hauptdarstellerin Jenna Ortega ist ebenso wie Natasha Lyonne («Pokerface»), Christina Applegate («Christina Ortega»), Rachel Brosnahan («The Marvelous Mrs. Maise») und Quinta Brunson («Abbott Elementary») als „Beste Hauptdarstellerin einer Comedy-Serie” nominiert. Auf männlicher Seite sind Bill Hader («Barry»), Jason Segel («Shrinking»), Martin Short («Only Murders in the Building») sowie Jason Sudeikis («Ted Lasso») und Jeremy Allen White («The Bear») bedacht worden.In der in den vergangenen Jahren hart umkämpften Kategorie „Outstanding Limited Or Anthology Series“ sindundnominiert. Gemeinsam mit «Andor» kommt das «Star Wars»-Franchise damit auf zwei Nominierungen in den Kategorien als beste Serie in ihren Sparten. Hart umkämpft bleibt weiterhin auch der Late-Night-Markt in den USA, der in diesem Jahr mit der Kategoire „Outstanding Talk Serie“ geehrt wird. Das wohl bekannteste Schlachtschiff «The Tonight Show» ging dabei aber leer aus, stattdessen sindundnominiert. Außerdem darf Trevor Noah zum Abschied seinerauf einen Preis hoffen. Dauersieger im Late-Night-Segment,wurde in diesem Jahr in die Kategoriegeschoben, wo der Brite gegenundantritt.(Alle weiteren Nominierungen finden Sie hier [PDF der TV-Akademie])- «Andor» (Disney+)- «Better Call Saul» (AMC)- «The Crown» (Netflix)- «House of the Dragon» (HBO)- «The Last of Us» (HBO)- «Succession» (HBO)- «The White Lotus» (HBO)- «Yellowjackets» (Showtime)- «Abbott Elementary» (ABC)- «Barry» (HBO)- «The Bear» (FX)- «Jury Duty» (Freevee)- «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)- «Only Murders in the Building» (Hulu)- «Ted Lasso» (AppleTV+)- «Wednesday» (Netflix)- «Beef» (Netflix)- «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» (Netflix)- «Daisy Jones and the Six» (Amazon)- «Fleishman is in Trouble» (Hulu)- «Obi-Wan Kenobi» (Disney+)- Jeff Bridges für «The Old Man» (FX)- Brian Cox für «Succession» (HBO)- Kieran Culkin für «Succession» (HBO)- Bob Ordenkirk für «Better Call Saul» (AMC)- Pedro Pascal für «The Last of Us» (HBO)- Jeremy Strom für «Succession» (HBO)- Sharon Horgan für «Bad Sisters» (AppleTV+)- Melanie Lynskey für «Yellowjackets» (Showtime)- Elisabeth Moss für «The Handmaid’s Tale» (Hulu)- Bella Ramsey für «The Last of Us» (HBO)- Keri Russel für «The Diplomat» (Netflix)- Sarah Snook für «Succession» (HBO)- Bill Hader für «Barry» (HBO)- Jason Segel für «Shrinking» (AppleTV+)- Martin Short für «Only Murders in the Building» (Hulu)- Jason Sudeikis für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Jeremy Allen White für «The Bear» (FX)- Christina Applegate für «Dead to Me» (Netflix)- Rachel Brosnahan für «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)- Quinta Brunson für «Abbott Elementary» (ABC)- Natasha Lyonne für «Poker Face» (Peacock)- Jenna Ortega für «Wednesday» (Netflix)- Taron Egerton für «Black Bird» (AppleTV+)- Kumail Nanjiani für «Welcome to Chippendales» (Hulu)- Evan Peters für «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» (Netflix)- Daniel Radcliffe für «Weird: The Al Yankovic Story» (Roku)- Michael Shannon für «George & Tammy» (Showtime)- Steven Yeun für «Beef» (Netflix)- Lizzy Caplan für «Freshman is in Trouble» (Hulu)- Jessica Chastain für «George & Tammy» (Showtime)- Dominique Fishback für «Swarm» (Amazon)- Kathryn Hahn für «Tiny Beautiful Things» (Hulu)- Riley Keougeh für «Daisy Jones & The Six» (Amazon)- Ali Wong für «Beef» (Netflix)- F. Murray Abraham für «The White Lotus» (HBO)- Nicholas Braun für «Succession» (HBO)- Michael Imperioli für «The White Lotus» (HBO)- Theo James für «The White Lotus» (HBO)- Matthew Macfadyden für «Succession» (HBO)- Alan Ruck für «Succession» (HBO)- Will Sharpe für «The White Lotus» (HBO)- Alexander Skarsgard für «Succession» (HBO)- Jennifer Collidge für «The White Lotus» (HBO)- Elizabeth Debicki für «The Crown» (Netflix)- Meghann Fahy für «The White Lotus» (HBO)- Sabrina Impacciatore für «The White Lotus» (HBO)- Aubrey Plaza für «The White Lotus» (HBO)- Rhea Seehorn für «Better Call Saul» (AMC)- J. Smith-Cameron für «Succession» (HBO)- Simona Tabasco für «The White Lotus» (HBO)- Anthony Carrigan für «Barry» (HBO)- Phi Dunster für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Brett Goldstein für «Ted Lasso» (AppleTV+)- James Marsden für «Jurty Duty» (Freevee)- Ebon Moss-Bachran für «The Bear» (FX)- Tyler James Williams für «Abbott Elementary» (ABC)- Henry Winkler für «Barry» (HBO)- Alex Borstein für «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)- Ayo Edebiri für «The Bear» (FX)- Janelle James für «Abbott Elementary» (ABC)- Sherly Lee Ralph für «Abbott Elementary» (ABC)- Juni Temple für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Hannah Waddingham für «Tad Lasso» (AppleTV+)- Jessica Williams für «Shrinking» (AppleTV+)- Murray Bartlett für «Welcome to Chippendales» (Hulu)- Paul Walter Hauser für «Black Bird» (AppleTV+)- Richard Jenkins für «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» (Netflix)- Joseph Lee für «Beef» (Netflix)- Ray Liotta für «Black Bird» (AppleTV+)- Young Mazino für «Beef» (Netflix)- Jesse Piemons für «Love & Death» (HBO Max)- Annaleigh Ashford für «Welcome to Chippendales» (Hulu)- Maria Bello für «Beef» (Netflix)- Claire Danes für «Freshman Is in Trouble» (FX)- Juliette Lewis für «Welcome to Chippendales» (Hulu)- Camila Morrone für «Daily Jones & The Six» (Amazon)- Niecy Nash-Betts für «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» (Netflix)- Merritt Weve für «Tiny Beautiful Things» (Hulu)- «The Amazing Race» (CBS)- «RuPaul’s Drac Race» (VH1)- «Survivor» (CBS)- «Top Chef» (Bravo)- «The Voice» (NBC)- «A Black Lady Sketch Show» (HBO)- «Las Week Tonight» (HBO)- «Saturday Night Live» (NBC)- «The Daily Show» (Comedy Central)- «Jimmy Kimmel Live» (ABC)- «Late Night» (CBS)- «Late Show» (CBS)- «The Problem with Jon Stewart» (AppleTV+)- «Dolly PartoN’s Mountain Magic Christmas» (NBC)- «Fire Island» (Hulu)- «Hocus Pocus 2» (Disney+)- «Prey» (Hulu)- «Weird: The Al Cankovic Story» (Roku)- «Andor» (Disney+)- «Guillermo Del Toro’s Cabinet Of Curosities» (Netflix)- «The Lord of the Rings: The Ring of Power» (Amazon)- «Ms. Marvel» (Disney+)- «Wedneyday» (Netflix)- «Guillermo Del Toro’s Cabinet Of Curiosities» (Netflix)- «Hello Tomorrow!» (AppleTV+)- «The Last of Us» (HBO)- «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Amazon)- «Wednesday» (Netflix)- «The White Lotus» (HBO)- «Bob‘s Burger» (FOX)- «Entergalactic» (Netflix)- «Genndy Tartakovsky’s Primal» (Adult Swim)- «Rick and Morty» (Adult Swim)- «The Simpsons» (FOX)