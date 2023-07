«The Witcher» setzt sich weiter durch

International

Die zweite Staffel von «The Lincoln Lawyer» kam gut aus dem Sattel.

Die dritte-Staffel führt die Netflix-Liste der englischsprachigen TV-Titel in der Woche vom 3. bis 9. Juli zum zweiten Mal in Folge an. Mit 66,5 Millionen Sehstunden verzeichnete der erste Teil der dritten Staffel einen leichten Rückgang im Vergleich zu den Eröffnungszahlen, konnte aber dennoch eine solide Leistung erzielen.Die neue Runde führte die Liste der TV-Titel während des Zeitfensters vom 26. Juni bis zum 2. Juli an und schlug die sechste-Season mit 73 Millionen Zuschauerstunden. Die neue Staffel lief insgesamt 4,49 Stunden und wurde insgesamt 15,2 Millionen Mal angesehen. (Netflix berechnet die Gesamtaufrufe, indem es die Sehstunden durch die Gesamtlaufzeit teilt). Die Staffeln eins und zwei landeten ebenfalls wieder in den Top10 auf Platz sechs (2,6 Millionen Aufrufe) und Platz sieben (2,4 Millionen Aufrufe), da die Fans die Reise von Geralt, Ciri und Yennefer wiederentdeckten.konnte zwei Plätze auf der Liste für sich beanspruchen, da Staffel zwei mit 7,4 Millionen Zuschauern auf dem zweiten Platz debütierte. Auch die erste Staffel kehrte mit 2,3 Millionen Aufrufen auf Platz 8 der Liste zurück.ist diese Woche neu in die Liste eingestiegen. Das Stand-up-Special wurde nach seinem Debüt am 4. Juli mit 4,6 Millionen angesehenen Stunden auf Platz drei der Liste platziert.