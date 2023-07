Universal Pictures und Amblin haben neuen Deal

Kino-News

Das Steven-Spielberg-Unternehmen wird keine Filme mehr unabhängig produzieren.

Steven Spielbergs Amblin Partners und Universal Pictures haben die Bedingungen ihrer Partnerschaft im Rahmen eines neuen mehrjährigen Abkommens geändert. Im Rahmen des neuen Abkommens wird Amblin seine eigenen Filme nicht mehr vollständig finanzieren, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Stattdessen wird Universal jeden Amblin-Film unterstützen, den das Unternehmen produziert. Es wird eine Handvoll Arbeitsplätze durch eine Mischung aus Entlassungen und einigen nicht verlängerten Verträgen im Zusammenhang mit dem Übergang abgebaut.Die neue Beziehung scheint ein Eingeständnis zu sein, dass es schwierig ist, Finanzpartner für Filme zu finden, die sich an Erwachsene richten oder die nicht in bereits bestehende Franchises passen – kurz gesagt, die Art von Filmen, die Amblin, das Unternehmen, das Filme wie «Green Book» «The Post» und «First Man» produziert hat, zu machen pflegt. Erschwerend kommt hinzu, dass einige der jüngeren Amblin-Filme wie «Easter Sunday» mit Jo Koy und Spielbergs autobiografischer Film «The Fabelmans» an den Kinokassen strauchelten.Amblin sagte, dass die neue Vereinbarung dem Unternehmen mehr "kreative und finanzielle Flexibilität" gibt. Das Unternehmen wird nicht von Universal aufgekauft (was gerüchteweise vermutet wurde), sondern wird weiterhin unabhängig agieren. "Universal ist mein angestammtes Studio, und dieses nächste Kapitel in unserer langjährigen Partnerschaft wird Amblin die kreative Flexibilität und Autonomie geben, von der ich weiß, dass sie es uns ermöglichen wird, in Zukunft gemeinsam erfolgreich zu sein", sagte Spielberg. "Ich bin unserem gesamten Team bei Amblin unendlich dankbar für ihre Arbeit und ihr Engagement über die Jahre hinweg, und ich bin auch Donna [Langley] und allen bei Universal für ihr Engagement und ihre Partnerschaft dankbar, während wir uns alle auf unser nächstes gemeinsames Abenteuer freuen."