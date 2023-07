«In aller Freundschaft» macht die Zuschauer froh

Quotennews

Dreieinhalb Stunden Tour de France ließ der Saarländische Rundfunk wieder kommentieren.

Am Montag hatten die Athleten auf den Fahrrädern frei, am Dienstag ging es mit der zehnten Etappe der Tour de France weiter. Dieses Mal mussten 167,2 Kilometer zurückgelegt werden, die Fahrer starteten in Vulcania und mussten nach Issoire. Etappensieger wurde der Spanier Pello Bilbao, der wie allen anderen Fahrer 3.127 Höhenmeter überwinden musste. 0,93 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil belief sich auf maue 10,1 Prozent. Bei den jungen Menschen standen 0,16 Millionen auf der Uhr, man kam auf gute 11,1 Millionen.Beiliegt Krankenschwester Miriam Schneider immer noch völlig erkältet im Bett, weshalb ihr Pflegesohn Miriams Mutter zur Hilfe anruft. Was könnte hinter dieser Krankheit stecken? Das wollten 3,70 Millionen Menschen um 20.15 Uhr wissen, die Sendung fuhr 17,6 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen erreichte man 0,41 Millionen und sagenhafte 11,1 Prozent.Verlässt Martin Stein die Sachsenklinik? In der zweiten-Folge kommen Kathrin Globisch und Robert Heilmann von einem Spaziergang zurück und Martin Stein fäll mit Neuigkeiten ins Haus. 3,94 Millionen Menschen schauten gespannt zu, der Marktanteil belief sich auf 18,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,40 Millionen gemessen, der Marktanteil wurde mit 10,3 Prozent beziffert.