arte feiert Helen Mirren im August

TV-News

Neben mehreren Filmen mit dem Schauspielstar zeigt der Kultursender auch ein Porträt von Nicolas Maupied in deutscher Erstausstrahlung.

Helen Mirren kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken, in der sie insgesamt viermal für den begehrten Oscar nominiert war und diesen genau wie den British Academy Film Award einmal gewinnen konnte. Vor 20 Jahren wurde die Britin von Königin Elisabeth zur Dame Commander of the Order of the British Empire ernannt, einer der höchsten Auszeichnungen in Großbritannien. Inzwischen kann sie auf eine rund 60-jährige Karriere zurückblicken, die beim Ensemble der Royal Shakespeare Company auf der Theaterbühne begann. Ende Juli feiert Mirren 78. Geburtstag, den der deutsch-französische Kultursender arte im August ausgiebig feiert.Dafür zeigt der Sender ab Mitte August zahlreiche Spielfilme mit der weltberühmten Schauspielerin, die in «Das Mädchen vom Korallenriff» aus dem Jahr 1969 ihren Kinodurchbruch hatte. Mit dem Klassiker(1980), in welchem Mirren als starke Frau eines in Bedrängnis geratenen Gangsterboss zu sehen ist, beginnt der Schwerpunkt. Der Film ist im linearen Programm am Montag, 14. August um 22:05 Uhr zu sehen und steht vom 13. August bis 11. November online auf arte.tv auf Abruf bereit. Zwei Wochen später, am 28. August, zeigt arte ab 20:15 Uhr gleich zwei Filme:(1981), indem die Schauspielerin in einer Nebenrolle als Schurkin zu sehen ist, und direkt im Anschluss folgt Helen Mirren als abgebrühter Colonel in Gavin Hoods Politthriller(2015).Zum Abschluss des Programmschwerpunkts sendet der Kultursender am Mittwoch, 30. August, um 20:15 Uhr(2012) von Sacha Gervasi, in dem Mirren Alma Hitchcock, die Ehefrau und Szenaristin des Meisters des Suspense, darstellt. Um 21:45 Uhr kommt es zur Erstausstrahlung der Dokumentation von Nicolas Maupied aus dem vergangenen Jahr.zeichnet anhand von Archivaufnahmen das Porträt einer starken Frau, die sich bei der Rollenwahl, am Filmset und im Privatleben von ihren feministischen Überzeugungen leiten lässt. Das Porträt steht bereits ab dem 23. Augusts auf arte .tv zum Streamen bereit und ist dort bis 27. November abrufbar.