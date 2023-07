Rösner wechselt von «ran» zu Sky Sport

Köpfe

Der langjährige Sportchef der ProSiebenSat.1-Marke «ran», Alexander Rösner, wechselt die Straßenseite und heuert bei Sky Deutschland an.

Überraschung in Unterföhring, wo Alexander Rösner zwar beruflich sesshaft bleibt, aber ein neues Büro bezieht. Der langjährige «ran»-Sportchef wechselt von der Seven.One Entertainment Group zu Sky Deutschland, wo er ab Mitte September die Position des Senior Vice President Sports Editorial übernehmen wird. Rösner war seit 2013 als «ran» Sportchef beziehungsweise Senior Vice President Sport für die Sportübertragungen, Sportproduktion und den Sport-Rechteeinkauf für die TV-Sender von ProSiebenSat.1 verantwortlich.Als Chefredakteur von Sky Sport soll Rösner künftig sämtliche redaktionelle Aktivitäten, die ab dann unter einem Dach gebündelt sind, verantworten. Zu den Kernaufgaben des gebürtigen Hageners wird es gehören, die kreative Vision für Sky Sport auf das nächste Level zu heben und die Implementierung einer übergreifenden Redaktionsstrategie über alle medialen Sky Plattformen hinweg voranzutreiben, wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung heißt. Rösner berichtet in seiner neuen Rolle direkt an Charly Classen, Sportchef von Sky.„Mit Alexander haben wir die perfekte Besetzung gefunden“, ist sich Charly Classen sicher. „Ich bin überzeugt, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung, seinen umfangreichen Leadership Skills und seinem ausgeprägten Know-how sowohl im TV als auch im digitalen Bereich richtungsweisende Impulse setzen wird, um das erstklassige Niveau unserer Sportberichterstattung weiter zu stärken. Dass wir alle redaktionellen Tätigkeiten im Sport unter eine Führung stellen, wird maßgeblich dazu beitragen, eine stringente Positionierung für unser komplettes Sky Sport-Line-Up zu etablieren. Wir haben in der Sportredaktion, vor allem bei Sky Sport News , viel vor und sind nun schlagkräftig für die Zukunft aufgestellt.“Rösner verabschiedet sich mit diesen Worten von «ran»: „Nach vielen erfolgreichen Jahren verlasse ich mein ‚Baby ran‘, um mich dieser überaus reizvollen Herausforderung zu stellen. Ich freue mich sehr auf die neuen, spannenden Projekte in einem hochprofessionellen Team.“