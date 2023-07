Reneé Rapp verlässt «Sex Life of College Girls»

US-Fernsehen

Leighton Murray wird also nicht mehr an das College zurückkehren.

-Star Reneé Rapp wird nicht als Serienmitglied zu der Max-Comedy zurückkehren. Rapp, die die wohlhabende Studentin Leighton spielt, wird in einigen Episoden der dritten Staffel als wiederkehrende Figur auftreten, dann aber die Serie verlassen.Die Serie «The Sex Lives of College Girls» wurde im Dezember für die dritte Staffel verlängert und begleitet vier Mitbewohnerinnen am fiktiven Essex College, die mit Schule, Sexualität und Freundschaften jonglieren. Die zweite Staffel endete damit, dass Leighton endlich in Schwung kam, nachdem sie sich ihrem Vater gegenüber als lesbisch geoutet hatte und aus ihrer Studentenverbindung austrat.In der Serie, die von Mindy Kaling und Justin Noble entwickelt wurde, spielen außerdem Pauline Chalamet als Kimberly, Amrit Kaur als Bela und Alyah Chanelle Scott als Whitney mit. Die im November 2021 erstmals ausgestrahlte Serie «Sex Lives» hat sich sowohl bei Kritikern als auch kommerziell gut geschlagen und dem Streamer solide Einschaltquoten beschert.