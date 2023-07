FOX findet Premierentag für «Krapopolis»

US-Fernsehen

Die Animationsserie von Dan Harmon ist schon seit Jahren in der Entwicklung.

Dan Harmons neue Animationsseriehat ihren lang erwarteten Premierentermin bei FOX erhalten. Die Serie wird mit einer speziellen Vorschau von zwei Episoden am Sonntag, den 24. September, direkt im Anschluss an die NFL-Doppelfolge an diesem Abend starten.FOX hat sein komplettes Herbstprogramm zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch nicht bekannt gegeben, aber der Sender sagt, dass «Krapopolis» seine reguläre Premiere am Sonntag, den 1. Oktober um 20:30 Uhr als Teil des "Animation Domination"-Blocks des Senders haben wird. «Die Simpsons» werden die neue Serie um 20 Uhr einleiten, gefolgt von «Bob's Burgers» um 21:00 Uhr und «Family Guy» um 21:30 Uhr.«Krapopolis» wurde erstmals im Juni 2020 bei FOX in Auftrag gegeben, als Harmon einen Exklusivvertrag mit dem Sender für direkte Animationen unterzeichnete. Es wird die erste komplett eigene Zeichentrickserie von Fox sein. Die Serie startet im antiken Griechenland. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Die Serie erzählt die Geschichte einer gestörten Familie von Menschen, Göttern und Monstern, die versuchen, eine der ersten Städte der Welt zu leiten und dabei versuchen, sich nicht gegenseitig umzubringen."