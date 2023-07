Quotennews

«Goodbye Deutschland!» bestätigt starke Quoten

Veit-Luca Roth von 11. Juli 2023, 08:38 Uhr

Sowohl die „Viva Mallorca!“-Folge als auch „Oksanas Welt“ punkteten zweistellig am Montagabend. Am Nachmittag schrammte «Zwischen Tüll und Tränen» nur knapp an dieser Marke vorbei.

«Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» hat seine starke Performance aus der Vorwoche, als die Folgen über Mallorca und die USA-Auswanderin Oksana Kolenitchenko 10,9 und 10,4 Prozent Marktanteil einfuhren, bestätigt. Diesmal sorgte die „Viva Mallorca!“-Folge mit 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen für einen Marktanteil von 10,1 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt sahen die zweistündige Ausgabe um 20:15 Uhr 1,07 Millionen Menschen ab drei Jahren, was einem Marktanteil von 4,9 Prozent entsprach – eine Verbesserung von 0,2 Punkten.



„Oksanas Welt“ verbesserte sowohl Gesamtreichweite als auch Marktanteil. Von 0,79 Millionen und 5,0 Prozent, die vor acht Tagen gemessen wurden, steigerte sich die VOX-Sendung auf 0,85 Millionen und 5,2 Prozent. Aus dem werberelevanten Publikum stammten ab 22:15 Uhr 0,37 Millionen, die einen Marktanteil von 10,1 Prozent markierten. Um 23:15 Uhr folgte eine Wiederholung, der bis kurz nach Mitternacht noch 0,55 Millionen Zuschauer folgten. Die Marktanteile wurden auf weiterhin überdurchschnittliche 5,6 Prozent bei allen und 7,2 Prozent bei den Jüngeren beziffert.



Auch tagsüber bewegte sich der Kölner Sender fast durchgängig im grünen Bereich. Um 14:00 Uhr sorgte «Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?» für 0,26 Millionen Zuschauer und 8,7 Prozent in der Zielgruppe. «Shopping Queen» fiel mit 0,35 Millionen Gesamtzusehern auf 5,9 Prozent zurück, doch mit «Zwischen Tüll und Tränen» ging es steil bergauf. Zwei Folgen des Hochzeitsformat bescherten VOX ab 16:00 Uhr 0,41 und 0,70 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen starke 8,4 und 9,7 Prozent zu Buche. «First Dates» und «Das perfekte Dinner» beschlossen die Daytime vor 0,62 und 0,87 Millionen Fernsehenden und mit 8,6 und 7,4 Prozent bei den Jüngeren.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

