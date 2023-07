«Die Finals» punkten am Sonntag am stärksten

Quotennews

Vor allem die Leichtathletik am Nachmittag zog ein großes Publikum an. Beim jungen Publikum punkteten BMX, Klettern und 3x3 Basketball.

ARD und ZDF teilten sich in den vergangenen vier Tagen die-Übertragungen auf, mussten sich bislang aber mit eher überschaubaren Quotenergebnissen zufriedengeben. Am Donnerstag und Freitag blieb man mit einer Ausnahme unter der Millionen-Zuschauer-Marke hängen, die Marktanteil bei den Jüngeren waren einstellig. Erst am Samstag konnte das ZDF bei den 14- bis 49-Jährigen punkten, Das Erste legte am Sonntag noch einen oben drauf.Bereits um 10:00 Uhr saßen 1,33 Millionen Menschen vor dem Fernseher, den halbstündigen Bericht vom Triathlon sahen im Anschluss an die Eröffnungsmoderation 0,75 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag zunächst bei 11,9 und dann bei 11,2 Prozent. Beim jungen Publikum kam die blaue Eins auf 0,25 und 0,14 Millionen sowie tolle 11,4 und 10,6 Prozent. Bis 12:00 Uhr blieb man aber weiterhin bei weniger als einer Million Zuschauern, die Wettbewerbe BMX Flatland und Kanu sowie diezur Mittagsstunde erreichten 0,88, 0,87 und 0,85 Millionen Menschen. Bei den Jüngeren standen 8,3, 8,0 und 7,4 Prozent zu Buche.Danach zogen «Die Finals» so richtig an, bis 14:00 Uhr stieg die Reichweite während des Kletterns, Turnens, Bogenschießens und Tischtennis auf 1,05, 1,12, 1,13 und 1,38 Millionen an. Die Marktanteile stiegen von 10,6 auf 11,0, 10,9 und 12,0 Prozent an. Bei den Jüngeren verbesserte sich das Ergebnis von 9,9 auf 11,1, 11,5 und 12,9 Prozent. Eine weitere «Tagesschau» und die, von der diesmal nur ein kurzer Bericht über den Sender ging, hielt die Werte aufrecht, sodass ab 14:17 Uhr BMX Park und Klettern auf 1,41 und 1,45 Millionen Zuschauer kam. Leichtathletik steigerte das Interesse auf 2,39 Millionen. Die Marktanteile bewegten sich bei 12,5, 12,4 und 14,5 Prozent. Bei den jungen Menschen war vor allem der Wettbewerb auf dem kleinen Fahrrad beliebt und sorgte für 14,6 Prozent. Klettern brachte es auf 13,8 Prozent, bevor Leichtathletik auf weiterhin tolle 11,1 Prozent sank. Für 3x3 Basketball stieg die Quote bei den Jüngeren auf 1,36 Prozent, die Gesamtreichweite sank hingegen auf 1,57 Millionen.Ab 15:30 Uhr ging das Sportevent langsam zu Ende, auch die Zuschauer verabschiedeten sich. Breakdancing kam zwar auf 1,65 Millionen und 13,2 Prozent, das Schwimmen, das fast eine Stunde lang übertragen wurde, sorgte noch für 1,48 Millionen und 11,3 Prozent. Bei den Jüngeren fiel der Marktanteil von 12,5 auf 9,9 Prozent. Zum Abschluss gab es ab 17:00 Uhr noch einen Tischtennis-Wettbewerb, den 1,60 Millionen verfolgten, was Marktanteile von 11,7 und 8,2 Prozent nach sich zog.In der Primetime hatte Das Erste mit der Wiederholung vondie Nase vorn und sicherte sich 4,30 Millionen Zuschauer und 18,8 Prozent. Die Dresdner Ermittler unterhielten 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährige und schafften 12,5 Prozent. Zuvor informierte die 20-Uhr-«Tagesschau» 5,35 Millionen und kam auf Marktanteile von 25,1 Prozent bei allen und 24,1 Prozent bei den Jüngeren.