TLC hat ein neues «90 Days» im Programm

US-Fernsehen

Fünf «90 Day Fiancé»-Paare haben ihre Sollbruchstellen erreicht. In einem letzten Versuch, ihre Beziehung zu retten, nimmt jedes Paar an einer Paarklausur teil, um herauszufinden, ob sie alte Wunden heilen können oder nicht. Zusammen mit einem Team von Fachleuten werden sie sich aktiv mit Themen wie Vertrauen, Sex, Eifersucht, Wut und Intimität auseinandersetzen. Es gibt explosive Gruppentherapien, intensive Paarsitzungen, Rückführungen in vergangene Leben, einzigartige Aktivitäten am und außerhalb des Resorts und vieles mehr. Am Ende des Retreats muss jedes Paar entscheiden, ob es zusammenbleiben oder getrennt weiterziehen will.hat am Montag, den 14. August auf TLC Premiere.Zusätzlich zur Serie wird es einen wöchentlichen Podcast geben. Im Podcast, der von Sukanya Krishnan moderiert wird, kommen die Therapeuten Petey Silveira, Dr. Janie Lacy und Dr. Jason Prendergast zu Wort, die auch in der Serie auftreten. Sie werden in jeder Folge Beziehungsprobleme aufschlüsseln und große Momente diskutieren. Der Podcast enthält auch von Hörern eingereichte Fragen, in denen spezifische Therapiethemen innerhalb der Episoden beantwortet werden. Dazu gehören Themen wie Fremdgehen, Geheimnisse bewahren, Tipps zur Verbesserung der sexuellen Leistungsfähigkeit und vieles mehr.«90 Day: The Last Resort» wird von Sharp Entertainment, einem Teil von Sony Pictures Television für TLC produziert. Der dazugehörige Podcast wird von Somethin' Else produziert und ist auf allen Podcast-Plattformen verfügbar.