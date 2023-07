«Off Cam»: Dokumentation über Twitcher

TV-News

LeFloid und Shurjoko stehen im Mittelpunkt der 45-minütigen Dokumentation.

Der Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR) hat eine Dokumentation über die deutschen YouTuber LeFloid und Shurjoka gedreht.wird am 15. August 2023 in der ARD Mediathek ausgestrahlt. Die Dokumentation will zeigen, wie die Streamingstars jung, reich und meinungsbildend geworden sind. Eine lineare Fernsehausstrahlung ist für den 7. September 2023 im WDR Fernsehen geplant.„Ich kenne kein Maß, in allem, was ich tue“, gesteht LeFloid. Er ist Teil von DoktorFroid, einem Twitch-Kanal, den er mit seinen beiden Freunden Paul und Olli betreibt und der 230.000 Follower hat. Shurjoka ist gerade Gamerin des Jahres geworden, bekommt aber wegen ihrer politischen Ansichten auch immer wieder Shitstorms, mit denen sie lernen muss umzugehen.Bdarf hingegen steht noch ganz am Anfang, hat seinen Job auf dem Bau aufgegeben und will Twitch-Star werden, denn Gaming ist nicht nur seine Leidenschaft, sondern auch die größte Branche der Unterhaltungsindustrie. Milliarden werden damit umgesetzt. Die Dokumentation hat DoktorFroid, Shurjoka und Bdarf monatelang in ihrem Alltag - behind the streams - begleitet und gibt tiefe Einblicke in das Leben der Streaming-Stars.