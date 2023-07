«Ghosts»: Staffel zwei startet Mitte Juli

TV-News

Die Sitcom handelt von einer Frühstückspension, in der die Geister der ehemaligen Bewohner ihr Unwesen treiben.

Nachdem die zweite Staffel der amerikanischen Seriebereits seit Mitte Mai in den USA ausgestrahlt wird, feiert sie am Mittwoch, 19. Juli, ihre Deutschlandpremiere. Deutschlandpremiere. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf 22 neue Folgen freuen, die auf Sky Comedy , WOW und Sky Q abrufbar sind.Inhaltlich dreht sich die Sitcom um ein geerbtes, heruntergekommenes Anwesen, das die Journalistin Sam und ihr Mann Jay in eine Frühstückspension verwandelt haben. Die eigentlichen Bewohner, Geister der Vorfahren, sind darüber jedoch nicht erfreut und sorgen für jede Menge Chaos. Durch eine Nahtoderfahrung erlangt Sam die Fähigkeit, die Geister zu sehen und mit ihnen zu interagieren. Nun sollen die Geister helfen, ein besonders kritisches Gästepaar zu beeindrucken.Die Hauptrollen spielen Rose McIver und Utkarsh Ambudkar. Außerdem sind Brandon Scott Jones, Danielle Pinnock, Rebecca Wisocky, Richie Moriarty, Asher Grodman, Shella Charrasco, Devan Chandler Long und Román Zaragoza als Geister zu sehen. Aufgrund der positiven Resonanz hat der amerikanische Network-Sender CBS bereits eine dritte Staffel angekündigt.