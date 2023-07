Im ZDF beginnt die WM früher

TV-News

Nach dem Samstagskrimi am 15. Juli 2023 beginnen die Themenwochen zum Frauenfußball.

Nach «Das Quartett - Dunkle Helden» beginnt im ZDF die Rahmenberichterstattung zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft. Den Auftakt macht die «sportstudio reportage» mit. Der Film von Martina Hänsel und Björn Tanneberger beleuchtet die Entwicklung der deutschen Frauen-Nationalmannschaft vom verlorenen EM-Finale 2022 bis zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft Ende Juni 2023. Die weiteren drei Folgen werden nach der WM Ende August in der Mediathek hochgeladen.Am darauffolgenden Sonntag wird um 17.10 Uhr die «sportstudio reportage»ausgestrahlt. Die ehemalige Tennisprofi Andrea Petkovic, Moderatorin der «sportstudio reportage» im ZDF, trifft international bekannte Fußballerinnen wie Melanie Leupolz, Nadine Angerer, Christine Sinclair, Nadia Nadim und Pia Sundhage. Das «auslandsjournal» zeigt am 19. und 26. Juli die Dokumentation, in der junge Frauen aus Ägypten, Afghanistan, China, Frankreich, Iran und der Ukraine ihren Weg mit dem runden Leder beschreiben.Nach dem WM-Start am 20. Juli geht es weiter: Im Rahmen der «sportstudio reportage» am Sonntag, 23. Juli 2023, 17.10 Uhr, begleitet ZDF-Sportreporterin Amelie Stiefvatter die ehemalige Bundesligaspielerin Tugba Tekkal und die aktuelle Nationalspielerin Sara Doorsoun und beleuchtet in ihrer Reportage, welche Bedeutung der Sport für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund haben kann. Bereits am Sonntag, 9. Juli 2023, 9.03 Uhr im ZDF begleitet die «37°Leben»-Dokumentationdie FIFA-Schiedsrichterin Fabienne Michel und die ehemalige Profispielerin Marie-Louise Eta, zuletzt Co-Trainerin der U17-Frauen-Nationalmannschaft. Der Film ist ab Freitag, 7. Juli 2023, 8.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar. Bereits dort zu sehen ist die 14-minütige «stark!»-Dokumentationüber eine elfjährige Fußballerin, deren großer Traum es ist, mit der Frauen-Nationalmannschaft zur WM zu fahren.