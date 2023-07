NDR startet Fußball-Schiedsrichter-Dokumentation

TV-News

«Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter» ist ab Mitte August zu sehen.

Fußball ist mehr als ein Sport: Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten und der Schiedsrichter hat das Sagen. Das hat sich auch der Norddeutsche Rundfunk gedacht und bei beckground tv die Dokumentationsreihein Auftrag gegeben, die ab dem 11. August in der ARD-Mediathek gestreamt werden kann. Das Erste strahlt am Samstag, 26. August, um 22.00 Uhr eine 90-minütige Zusammenfassung aus. Die Doku-Reihe dauert 180 Minuten.In der Doku-Reihe werden die DFB-Schiedsrichterinnen und -Schiedsrichter durch die Saison 2022/2023 begleitet - vom Trainingslager in Herzogenaurach bis zum DFB-Pokalfinale. Dabei werden bisher unveröffentlichte Einblicke in die Arbeit der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gegeben, aber auch die mentalen Herausforderungen durch den öffentlichen Druck und die teilweise harsche Kritik thematisiert. Exklusive Ausschnitte aus dem Funkverkehr zwischen Schiedsrichtergespann und dem "Kölner Keller", wo das Video Assist Center (VAC) der DFL stationiert ist, faszinieren jeden Fußballfan. In der Öffentlichkeit bekommt das in der Regel kaum jemand zu hören.Im Mittelpunkt stehen dabei Deniz Aytekin, der zum Schiedsrichter des Jahres 2022 gekürt wird, Daniel Siebert, der deutsche Nachwuchsstar, der nach dem WM-Aus von Uruguay vor den wütenden Fans in die Umkleidekabine flüchtete, Angelika Söder, die Spiele in der Frauenfußball-Bundesliga leitet, oder „Schiedsrichter-Boss“ Lutz Michael Fröhlich