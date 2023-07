Lukas Galgenmüller  Food-YouTuber isst sich durch Europa und die ganze Welt

YouTuber

Zahlreiche Länder hat der 28-Jährige schon bereist und dort seine Food-Touren gedreht, bei welchen er die lokalen Spezialitäten probiert.

Die Food-Sparte ist in den letzten Jahren auf YouTube immer weiter gewachsen und unzählige Menschen wollen sich ansehen, wie andere für sie Essen testen. Ein beliebter Experte in diesem Bereich ist Lukas Galgenmüller, der sich im Bereich Food-Content etabliert hat und seine 320.000 YouTube-Abonnenten nun regelmäßigen mit neuen Videos zu Food-Touren und den verschiedensten Essens-Videos versorgt. Inzwischen hat er auf sogar eine eigene Serie auf Joyn Der 28-jährige Lukas Galgenmüller kommt aus Schwaben und war von 2014 bis 2017 an der Hochschule Neu-Ulm. 2016 startete er dann jedoch seinen eigenen Kanal auf YouTube, welcher immer erfolgreicher wurde, so dass er sich immer stärker auf seine Arbeit als Content Creator fokussierte. Ganz zu Beginn startete er mit Videos im Bereich Lifestyle durch, welche heute jedoch nicht mehr auf seinem Kanal verfügbar sind. Im Alter von 21 Jahren zog er dann vom Land in eine größere Stadt und stürzte sich in das Angebot an internationaler Küche, welches sich ihm dort bot. Er fing an, immer mehr auszuprobieren, sein Interesse wuchs und irgendwann nahm er schließlich auch seine Kamera mit, um die neuen Eindrücke festzuhalten.Seine ersten Videos im Food-Bereich starteten damit, dass er sich Essen wie Burger, Pizza oder Tacos bei verschiedenen Restaurants bestellte oder dort vor Ort testete. Zudem begann er, Essen an verschiedenen Orten der Welt zu testen, wie beispielsweise in Los Angeles. Das führte zum neuen Format „Wir essen uns durch…“, was er zum Beispiel in Paris, Rom, Neapel, Wien oder London drehte. Doch Gelgenmüller wollte auch sein Wissen mit seinen Zuschauern teilen und zeigte so sein eigenes Rezept, um einen perfekten Döner selbst zu machen. Andersrum ließ er sich aber auch von seinen Zuschauern inspirieren und probierte so Sandwich-Kreationen, die von diesen vorgeschlagen wurden. Später entstand auch das Format „Kochen mit Zuschauern“ und so kochte er Teriyaki Lachs, backte Pizza oder grillte Chicken Wings mit unterschiedlichen Zuschauern.Ganz oben auf der Liste der beliebtesten Videos befindet sich „Das Originale Napoli Pizza Rezept von Luigi“ mit über 2,4 Millionen Aufrufen. Auch Videos über den besten Döner der Welt oder das Wiener Schnitzel haben über eine Millionen Klicks erhalten. Sehr gefragt war auch eine Food-Tour durch Istanbul mit Lahmacun, Kebab, Baklava und vielen weiteren türkischen Spezialitäten. Auch an dem aktuellen Content des YouTubers hat sich nicht viel verändert. So machte er in den letzten Monaten beispielsweise eine Food-Tour durch Tokyo, Syrien, Budapest, Lissabon, München und Bologna. Seine Reisen und Urlaube plant er stets im Sinne seines Contents und dreht während der Zeit dort immer zahlreiche Videos, in denen er lokales Essen testet.Seit 2019 betreibt der Webvideoproduzent zusätzlich noch den Zweitkanal „Lukas G“, welcher inzwischen 37.500 Abonnenten misst. Auch hier dreht sich alles rund ums Essen. Ganz aktuell ist zudem auf Joyn auch «Food Fellas – mit Lukas & Randy» aufrufbar. Hier erkundet Galgenmüller gemeinsam mit seinem Freund Randy europäische Städte, um dort kulinarische Höhepunkte ausfindig zu machen. Gleichzeitig soll aber auch ein Blick hinter die Kulissen unterschiedlicher Kulturen, Essgewohnheiten und einzelner Speisen geworfen werden. Die beiden erhalten außerdem Einblicke in die Atmosphäre der Städte und die Arbeitsgewohnheiten der Köche. Bis jetzt sind vier Episoden erschienen, welche die beiden nach Lissabon, Kopenhagen, Bologna und Barcelona führten.