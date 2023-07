Tele5 feiert den Geburtstag von «Babylon 5»

TV-News

Aus diesem Anlass wird der Sender alle 110 Episoden ausstrahlen.

Der August 1993 war für J. Michael Straczynski ein großer Tag, denn der Warner Bros. Sender PTEN setzte auf: Fünf Staffeln und 110 Folgen der Serie entstanden in dieser Zeit. Schon damals ungewöhnlich: Die kleinen Kabelsender wie PTEN und TNT bestellten jeweils 22 Folgen pro Staffel. Ab dem 18. August 2023 kehrt die Serie zu Tele5 zurück.«Babylon 5» handelt von einer Raumstation, auf der Jeffrey Sinclair (Michael O’Hare) als Commander das Sagen hat. Die Bastion im All ist die letzte Hoffnung des Universums auf Frieden zwischen den Menschen und allen außerirdischen Völkern. Doch das Zusammenleben in der schwebenden Heimat ist für die verschiedenen Lebensformen nicht immer einfach. Und auch von außen droht Gefahr, denn die vielen Kriege, die im Universum toben, lassen auch Babylon 5 nicht unberührt und fordern immer wieder das diplomatische Geschick der Besatzungsmitglieder heraus.Der erste Teil des Pilotfilms wird am Geburtstag der Serie ausgestrahlt. Das ist am Freitag, den 18. August. Der Pilotfilm wird am Montag fortgesetzt. Die Serie übernimmt den Sendeplatz um 18.10 Uhr. Einen Tag später startet die erste Staffel, bevor Mitte September die zweite Staffel ausgestrahlt wird. Bis Mitte Januar 2024 werden die Episoden auf Tele5 wiederholt.