0,64 Millionen für Giesel und Lenßen

Quotennews

Bei Kabel Eins und Sat.1 setzten sich am Donnerstagabend prominierte Gesichter ein, um Betrug im Urlaubsparadies aufzudecken.

Der Donnerstagabend von Kabel Eins steht seit Wochen im Mittelpunkt von. In dieser Woche half Peter Giesel, der Frontmann des Formats, an den Traumstränden in Costa Rica und Panama. 0,64 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sahen die neue Folge, die auf einen Marktanteil von 3,1 Prozent kam. Bei den Umworbenen standen 0,28 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil wurde auf fantastische 6,7 Prozent beziffert.Im Anschluss drehte sichum das Thema, ob man mit der digitalen Währung Bitcoin inzwischen völlig normal schoppen kann. Das ließen sich 0,39 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen, der Marktanteil wurde mit 2,5 Prozent bemessen. Die Sendung aus Unterföhring verbuchte 0,12 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei schlechten 3,5 Prozent.Ineröffnete Ingo Lenßen eine Strandkanzlei. Direkt am Ballermann konnten sich Reisende über mangelnde Zuständige ihrer Unterkunft und ähnliches beschweren. Die Rechtsberatung am Ballermann verzeichnete ebenfalls 0,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon aber nur 0,22 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 3,1 Prozent bei allen sowie mageren 5,3 Prozent bei den jungen Menschen.Im Anschluss war es wieder Zeit für. Die Fernsehsendung mit Matthias Killing berichtete ab 22.20 Uhr über das Thema Abzocke im Urlaub, die live aus dem Tropical Island kam. 0,59 Millionen Menschen blieben dran und verhalfen dem Moderator zu 3,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen fuhr man 6,5 Prozent Marktanteil ein, die Reichweite belief sich auf 0,21 Prozent. Übrigens:sicherte sich am Nachmittag 0,05 Millionen Werberelevante und 3,3 Prozent Marktanteil.