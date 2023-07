Primetime-Check

Hatten Das Erste und das ZDF trotz Reruns die Nase vorne? Wie schlug sich «Das Messie-Team» bei RTLZWEI?

Mit 4,55 Millionen Zuschauern schippertemit der Folge „Mord am Penser Joch“ zum Primetime-Sieg, 21,8 Prozent bei allen und 7,7 Prozent bei den jungen Menschen waren möglich. Mit(2,45 Millionen) und(2,10 Millionen) erreichte Das Erste noch 12,2 und 12,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 4,7 und 8,4 Prozent ein.Das ZDF wiederholte die Serie, die Folgen eins und zwei verbuchten 2,77 und 2,78 Millionen sowie 13,7 und 13,0 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 6,2 und 7,4 Prozent gemessen. Dasundfuhren 3,43 und 2,02 Millionen ein, die Marktanteile beliefen sich dieses Mal auf 16,9 und 13,1 Prozent. 10,2 und 8,3 Prozent Marktanteil sicherte man sich bei den jungen Zuschauenden.strahlte RTL aus und hatte damit 1,05 Millionen Zuschauer im Gepäck. Die Sendung verbuchte 12,0 Prozent in der Zielgruppe.brachte ProSieben 0,73 Millionen Zuschauer und 12,7 Prozent bei den jungen Menschen.lieferte Sat.1 0,64 Millionen Zuschauer und 5,3 Prozent beim jungen Publikum. Kabel Eins setzte auf, das 0,64 Millionen Zuschauer und 6,7 Prozent erreichte.Folge drei vonenttäuschte mit 0,46 Millionen und 3,2 Prozent, danach erreichtenoch 0,38 Millionen und 3,8 Prozent in der Zielgruppe. VOX setzte aufund, die 0,81 und 0,82 Millionen Zuschauer brachten. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherten sich die Spielfilme jeweils 9,1 Prozent.