Ralf wird Mutter und 1,05 Millionen schauen zu

Quotennews

Am späten Abend wiederholte RTL seine Doku-Soap mit Bushido, die Einschaltquoten waren schlecht.

Der Fernsehsender RTL strahlte am Donnerstag die Sendungaus. Im Mittelpunkt des zweistündigen Specials stand Reporter Ralf Herrmann, der den Job einer Mutter von sieben Kindern übernahm. Das Kamerateam begleitete ihn bei schlaflosen Nächten, Kopfzerbrechen und Versagensängsten.Nur 1,05 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu und verhalfen RTL somit zu einem Marktanteil von schlechten 5,1 Prozent. Bei den jungen Menschen zappten aber immerhin 0,50 Millionen Menschen in die Sendung, die dann einen Marktanteil von sehr guten 12,0 Prozent erreichte. Unterdessen sahen 0,91 Millionen Menschen. Jan Hofer moderierte vor 5,2 Prozent der Zuschauer, bei den Umworbenen sahen 0,36 Millionen zu. Die Informationssendung aus Berlin holte 9,7 Prozent Marktanteil.Im Anschluss folgten zwei Episoden der sechsteiligen Sendungaus dem vergangenen Jahr. Folge eins floppte mit 0,41 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent, die zweite Ausgabe hatte noch 0,30 Millionen Zusehende und 2,9 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man zunächst 6,1 Prozent ein, die zweite Ausgabe kam auf 5,3 Prozent. Mit demsicherte sich der Sender noch 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 6,9 Prozent in der Zielgruppe.