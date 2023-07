DAZN zeigt Highlights der Frauenfußball-WM

TV-News

In knapp zwei Wochen wird in Australien und Neuseeland die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen.

Fast 18 Millionen Menschen verfolgten im vergangenen Sommer das Finale der UEFA Frauen-Europameisterschaft in England. In diesem Jahr wird das Interesse wohl nicht ganz so groß sein, da aufgrund der Zeitverschiebung viele Spiele am Vormittag stattfinden. Dennoch ist das Interesse an der Frauen-Nationalmannschaft deutlich gestiegen.Aus diesem Grund hat sich DAZN nun auch die Rechte an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft gesichert, die am Donnerstag, 20. Juli, in Australien und Neuseeland angepfiffen wird. Das erste Spiel in Down Under musste aufgrund der hohen Ticketnachfrage sogar in ein größeres Stadion verlegt werden, das Stadium Australia in Sydney, in dem nun mehr als 83.000 Fans den Auftakt der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft verfolgen werden.DAZN hat im Rahmen einer Sublizenz Highlight-Rechte von SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF , erworben und stellt allen Zuschauerinnen und Zuschauer die Zusammenfassungen aller WM-Spiele kurz nach Abpfiff über die DAZN-App zur Verfügung. Außerdem können Fans ab dem 20. Juli eine neue Folge von Hyundai Time2Charge auf DAZN abrufen. Nationalspielerin Melanie Leupolz spricht darin über die WM in Australien und Neuseeland, den Konkurrenzkampf im DFB-Team, die Herausforderungen als Mutter im Profifußball und warum sie die Texte von Wolfgang Petry auswendig kann.Während die Profis bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft um den begehrten Titel kämpfen, findet zeitgleich in Belgien ein wichtiger Wettbewerb für diejenigen statt, die es noch werden wollen. Vom 18. bis 30. Juli findet die UEFA U-19-Europameisterschaft der Frauen statt. Neben der deutschen Mannschaft gehen die Titelverteidigerinnen aus Spanien und Frankreich als Favoritinnen ins Rennen um den Pokal.