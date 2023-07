Sky Network schnappt sich alle Warner-Inhalte

International

Allerdings nicht in Großbritannien oder Deutschland. Die unabhängige Sky Network Television Limited hat zugeschlagen.

Sky Network Television Limited und Warner Bros. Discovery haben die Erneuerung ihrer mehrjährigen Vereinbarung über Inhalte und Plattformen in Neuseeland bekannt gegeben. Damit ist Sky weiterhin die Heimat von HBO, Max Originals, Warner Bros. und Discovery. Laut WBD hält sich das Unternehmen mit der Vereinbarung alle Optionen offen, wie und wann es den Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) in Neuseeland einführt. Auf Warner Bros. Discovery lasten Milliardenschulden, die durch die Erhöhung der Leitzinsen zu Problemen führt.Die Vereinbarung umfasst die Fortführung des acht Sender umfassenden Portfolios von Warner Bros. Discovery (Discovery, Discovery Turbo, Living Channel, TLC, ID, Animal Planet, Cartoon Network und CNN International), aktuelle und künftige Staffeln von HBO-Serien wie «House of The Dragon», «The Last of Us» und «The White Lotus» sowie wiederkehrende Serien wie «True Detective: Night Country», «Euphoria», «Game of Thrones», «Sex & The City», «Chernobyl»; Max Original-Serien wie «Peacemaker» und «The Flight Attendant», künftige Blockbuster-Filme von Warner Bros. und eine Reihe von Titeln, darunter die Filme «Harry Potter», «Herr der Ringe» und das DC-Universe."Dieser erneuerte Vertrag spiegelt die langjährige Partnerschaft zwischen Sky und Warner Bros. Discovery und das anhaltende Engagement beider Unternehmen wider, den Kiwis erstklassige Inhalte und Marken zu bieten. Sky legt großen Wert darauf, dass die Zuschauer Zugang zu den Inhalten haben, die sie lieben, und zwar auf die Art und Weise, die für sie am besten geeignet ist. In diesem Sinne sind wir begeistert, dass dieser neue Vertrag auch eine Option beinhaltet, die uns die Flexibilität gibt, unsere Zuschauer auch in den kommenden Jahren über verschiedene Plattformen zu unterhalten", teile Sky Network mit.