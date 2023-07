Netflix zeigt «Kohrra»

International

Bereits Mitte Juli startet eine indische Serie beim Streamingdienst Netflix.

Beziehungen können komplex sein, aber wenn dann noch ein Mord dazukommt, verschwimmen die Grenzen und die Suche nach der Wahrheit wird noch schwieriger. Netflix präsentiert den Trailer zu, in dem es um den Tod eines NRI (Non-Resident Indians) und die Auswirkungen von Trauer, gegenseitigem Misstrauen und verborgenen Geheimnissen der am Drama beteiligten Personen geht. Die neue Serie, die im Herzen des Punjab startet und voller Spannung steckt, verfolgt zwei Handlungsstränge: die Jagd nach einem Mörder und die Suche nach Liebe und Beziehungen.«Kohrra» ist eine meisterhafte Erkundung der menschlichen Natur und zeigt die Dunkelheit im Inneren, wo die Suche nach Gerechtigkeit mit der Politik der zwischenmenschlichen Beziehungen verwoben ist. Zum Leben erweckt von einer von der Kritik gefeierten Besetzung mit Suvinder Vicky, Barun Sobti, Varun Badola, Harleen Sethi, Rachel Shelly und Manish Chaudhary und unter der Regie des kreativen Kraftpakets, bestehend aus Sudip Sharma, Randeep Jha und Clean Slate Filmz Productions, verspricht «Kohrra» eine authentische Erzählung, die über die alten, von polizeilichen Ermittlungen geleiteten Geschichten hinausgeht.Das Drehbuch stammt von Gunjit Chopra und Diggi Sisodia, die Verantwortlichen waren Gunjit Chopra, Diggi Sisodia & Sudip Sharma. Als Regisseur verpflichtete Clean Slate Filmz PVT LTD den Regisseur Randeep Jha. Der Serienstart ist auf den 15. Juli 2023 terminiert.