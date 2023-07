«Puppy Love» feiert Premiere

US-Fernsehen

Der neue Amazon-Film von Lionsgate wird am 18. August Premiere feiern.

Amazon Freevee hat den kommenden Originalfilmveröffentlicht, eine neue romantische Komödie mit Lucy Hale («Pretty Little Liars») und Grant Gustin («The Flash») in den Hauptrollen. Der von BuzzFeed Studios und Lionsgate produzierte Film Puppy Love wird am Freitag, den 18. August, auf Freevee ausgestrahlt und kann auch digital ausgeliehen oder gekauft werden.Nach einem katastrophalen ersten Date schwören sich das wilde Kind Nicole (Lucy Hale) und der sozial ängstliche Max (Grant Gustin), die Nummern des jeweils anderen zu verlieren, bis sie erfahren, dass ihre Hunde sich gefunden haben und nun Welpen unterwegs sind! Das ungleiche Paar Nicole und Max ist gezwungen, verantwortungsvolle Co-Eltern zu werden, aber vielleicht finden sie am Ende selbst die Liebe.Der Film wurde von der BuzzFeed-Serie «Puppyhood» aus dem Jahr 2015 inspiriert, in der ein Mann seinen Seelenverwandten in einem Welpen gefunden hat. In «Puppy Love» spielen außerdem Jane Seymour («Dr. Quinn», «Medicine Woman»), Michael Hitchcock («Crazy Ex-Girlfriend») und Nore Davis («Nore Davis: You Guys are Dope») mit.«Puppy Love» wird von Michael Philip und Jason Moring produziert und von Richard Alan Reid, Jonah Peretti, Brian Etting und Josh Etting ausgeführt. Die Regie führen Reid und Nicholas Fabiano, das Drehbuch stammt von Greg Glienna, Peter Stass, Kirsten Guenther, Dan Scheinkman und Reid. «Puppy Love» wird von den BuzzFeed Studios im Rahmen ihrer Partnerschaft mit Lionsgate produziert.