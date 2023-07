Bei Kabel Eins Doku sind «Killers on Camera»

TV-News

Ende Juli strahlt die Fernsehstation ein neues Format als Deutschlandpremiere aus.

Die Verantwortlichen bei Kabel Eins Doku haben sich eine neue Dokumentationsreihe aus Großbritannien gesichert. Hierbei handelt es sich von, das in Deutschland noch den Zusatztitel „Auf frischer Tat ertappt“ bekam. Der Start ist für Mittwoch, den 26. Juli, um 21.05 Uhr vorgesehen. Die Reihe dauert bis 22.00 Uhr an.In «Killers on Camera» gelingt es der Polizei oft, Mörder und Verbrecher mit Aufzeichnungen zu überführen. Die Ermittelnden erklären, wie durch moderne Technologien Kamera-Netzwerke entstehen, die bei der Suche nach einem Tatverdächtigen schnell und effizient Hinweise liefern können. Zudem kommen Familie und Freunde der Opfer zu Wort, die nun endlich Gerechtigkeit erfahren.Der erste Fall spielt Florida und handelt von einer Frau namens Gretchen Anthony, die in ihrer Garage ermordet wird. Die dort eingebaute Kamera zeichnet das Verbrechen auf. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht Richtung mexikanische Grenze. Werden ihn die Ermittler noch rechtzeitig verhaften können?