Bavaria Film steigert Umsatz

Wirtschaft

Die EBITDA-Marge auf sieben Prozent gesunken, nun wird ein Stellenabbau eingeleitet.

Die Bavaria Film GmbH hat im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. Januar 2023 endete, einen Umsatz von 305,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist ein Plus von rund 300.000 Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis nach Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 21,9 Millionen Euro und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 28,4 Millionen Euro. Die Umsatzrendite sank auf sieben Prozent.„Die Bavaria Film GmbH sieht sich wie die gesamte Produktions- und Dienstleistungsbranche in der Film-/TV- und Streaming-Branche mit belastenden makroökonomischen Parametern wie Inflation, Supply-Chain-Problemen, Kostensteigerungen sowie Konsumzurückhaltung konfrontiert.“ Aus diesem Grund wolle man einen Transformationsprozess einleiten, der zu einem Stellenabbau führen werde.Dr. Christian Franckenstein (CEO) und Julia Reuter (CFO) erklärten gemeinsam: Während das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 unter schwierigen Marktbedingungen dank grosser Anstrengungen aller Mitarbeitenden im Konzern zufriedenstellend verlaufen ist, erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang, der zudem mit sinkenden Deckungsbeiträgen einhergeht. Deshalb müssen wir konzernweit die Fixkosten senken. In diesem Zusammenhang sind auf Holdingebene bei der Bavaria Film GmbH Einschnitte im Personalbereich unumgänglich. Unser Ziel ist es, den anstehenden Personalabbau sozialverträglich zu gestalten und betriebsbedingte Kündigungen möglichst zu vermeiden. Hierzu befinden wir uns in Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern. Im Zuge der umfassenden Transformation wollen wir moderner, schlanker und konzernweit integrierter werden und nachhaltig wachsen. Wir wollen für Mitarbeiter und Kreative attraktiv sein und für alle unsere Partner und Auftraggeber aus der Film-, TV- und Streaming-Branche sowie dem Corporate-Sektor ein innovativer Content-Anbieter und Dienstleister bleiben, der in der Umsetzung durch digitalisierte Arbeitsprozesse kosteneffizient arbeitet."