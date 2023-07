Blockbuster-Battle

Gegen Meryl Streep treten ein starbesetzter Steven-Soderbergh-Film und Tom Cruise in seiner berühmtesten Rolle an. Kann sie als teuflische Mode-Pionierin den Sieg davon tragen?

(RTL, 20:15 Uhr)In der Modewelt New York Citys, wo ein schlecht gewähltes Outfit schon das Ende aller Karriereträume bedeuten kann, ist das Fashion-Magazin "Runway" eine Institution. Den letzten Feinschliff bekommt die einflussreiche Zeitschrift durch die fein manikürte Hand Miranda Priestlys - der mächtigsten Frau in der Modewelt. Ein Job als Mirandas Assistentin könnte der frisch vom College kommenden grauen Maus Andy Sachs die Türen zur Welt des Journalismus öffnen - auch wenn Mode nicht gerade ihr Metier ist. Als Andy den Job, für den Millionen Frauen morden würden, bekommt, ahnt sie noch nicht, welche Hölle ihr bevorsteht. Andy Sachs hat gerade ihr Journalismusstudium beendet und ist auf der Suche nach Stellenangeboten von seriösen Tageszeitungen in New York. Weil die aber ausgesprochen rar sind, fängt sie stattdessen bei der bedeutenden Modezeitschrift "Runway" an, um dort als zweite Assistentin der herrischen Chefredakteurin Miranda Priestly zu fungieren. Die ambitionierte Andy sieht in ihrem neuen Job ein hervorragendes Sprungbett. Schließlich erzählt man sich, dass schon ein einziges Jahr an der Seite der stets perfekt gestylten Society-Lady für die eigene Karriere Gold wert ist und sich einem danach sämtliche Türen öffnen. Doch anfangs hat die vollkommen unmodisch gekleidete Andy nicht viel zu lachen. Von der ersten Assistentin Emily wird sie pausenlos gemobbt und den Anforderungen ihrer Chefin kann sie in keiner Weise gerecht werden. Kurz bevor sie den Job schmeißen will, zeigt der künstlerische Leiter Nigel Erbarmen und nimmt sie unter seine Fittiche. In viel Kleinarbeit verwandelt er das hässliche Entlein in einen strahlend schönen Schwan. Mit ihrem neuen Styling und gestiegener Selbstsicherheit im Job kann Andy bei ihrer Chefin ordentlich punkten. Schon bald bekommt sie eine große Chance - sie soll Miranda auf eine jährlich stattfindende und enorm wichtige Modenschau nach Paris begleiten. Doch der berufliche Erfolg bringt für Andy auch Schattenseiten mit sich. Die Beziehung zu ihrem Freund Nate leidet unter dem zeitintensiven Job. Zu allem Überfluss lernt sie auch noch den gutaussehenden Reporter Christian Thompson kennen. Andy wird immer mehr zum festen Inventar jener Modebranche, über die sie sich anfangs so lustig gemacht hat. Doch ein eiskalter Schachzug ihrer Chefin öffnet ihr schließlich die Augen. Nach und nach begreift sie, dass die schillernde Modewelt nicht das Richtige für sie ist.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die US-Amerikanerin Beth Emhoff kehrt von einer Dienstreise aus Asien zurück. Sie fühlt sich nicht wohl, bricht im Haus zusammen und stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Auch ihr Sohn Clarke zeigt die gleichen Symptome und stirbt. Ihr Mann Mitch wird direkt in Quarantäne genommen, erweist sich aber immun gegen den Virus. Kurze Zeit später verbreitet sich eine Epidemie im ganzen Land. An Tag 8 gibt es bereits 89.000 Fälle weltweit. Während die Wissenschaftler des amerikanischen "Centers for Disease Control and Prevention" Dr. Ellis Cheever, Dr. Erin Mears und Dr. Ally Hextall versuchen ein Heilmittel zu entwickeln, reist Dr. Leonora Orantes von der Weltgesundheitsbehörde in Genf nach Hongkong, wo man den Ursprung der Krankheit vermutet. Welches Ausmaß der tödliche Virus hat, wird an Tag 26 deutlich: Die Behörden verzeichnen 2,5 Millionen Todesfälle. Die Bevölkerung gerät in Panik und das Land droht im Chaos zu versinken. Derweil will der Journalist Alan Krumwiede die Besucherzahlen seines Blogs steigern und verbreitet das unwirksame homöopathische Präparat "Forsythia" als Heilmittel. Parallel kämpfen die Wissenschaftler dafür, einen Impfstoff gegen den tödlichen Virus zu finden. Hier geht es zur Quotenmeter-Kritik. The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 7IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Bislang bei ProSieben im Programm wechselt der Film aufgrund des Strategiewechsel zu Sat.1: Die Apostel – übriggebliebene Anhänger des Bösewichts Solomon Lane – planen unter der Leitung eines Fundamentalisten, der sich John Lark nennt, bombenfähiges Plutonium zu beschaffen. Hunt soll die Übergabe stoppen. Doch durch eine folgenschwere Entscheidung geht die Mission schief und die Terrorgruppe gelangt an den radioaktiven Stoff. Die Quotenmeter-Kritik urteilte : „Ein Film, so fesselnd, dass er dich umhaut: Starke Stunts, eingepackt in eine Story, die sich langsam, schneidend wie eine Schlinge, zuzieht. Wer Actionfilme liebt, muss diese Mission unbedingt annehmen!“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 9IMDb User Rating: 8