«All American: Homecoming»: Zwei Hauptdarsteller werden degradiert

US-Fernsehen

Die neuen Besitzer von The CW treten auf die Kostenbremse und haben das Budget massiv gekürzt.

Die meisten Schauspieler vonwerden auch in der kommenden dritten Staffel als Hauptdarsteller dabei sein. Serienstar Geffri Maya sowie Sylvester Powell, Netta Walker und Mitchell Edwards kehren als feste Serienmitglieder zurück. Auch Cory Hardrict und Rhoyle Ivy King sind wieder dabei, allerdings mit reduzierten Episodengarantien, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich in weniger Episoden zu sehen sein werden.Peyton Alex Smith und Kelly Jenrette, die männlichen Hauptdarsteller der ersten Staffel, werden nicht mehr in der Serie zu sehen sein. Jenrette und ihr Team haben sich dafür entschieden fernzubleiben. Ansonsten wären weniger Episoden gedreht worden.Wie „Deadline“ bereits Anfang des Monats berichtete, waren die Verlängerungen von «Superman & Lois» und «All American: Homecoming» von CW mit erheblichen Budgetkürzungen verbunden, die auch eine Reduzierung der Anzahl der Stammschauspieler in der Serie mit sich brachten. Im Fall von «Superman & Lois» werden nur vier der zwölf Darsteller der dritten Staffel auch in der nächsten Staffel dabei sein. Nach der Übernahme von CW stellten die neuen Eigentümer ihre Pläne vor, den Sender profitabel zu machen, indem sie auf kostengünstigere Scripted-Programme umstellten, die größtenteils eingekauft und in Koproduktion produziert werden.