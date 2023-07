«Vietnam Idol» kehrt am Samstag zurück

International

In der neuen Staffel dreht sich alles um die Jugend. Die Sendung hatte eine siebenjährige Pause.

Nach einer siebenjährigen Pause haben sich Fremantle, die Cat Tien Sa Media Group und VTV3 zusammengetan, um Vietnams Castingshowwiederzubeleben. Diese Wiederbelebung wird sich auf ein junges Publikum und aufstrebende Kandidaten konzentrieren, da die Show ihre Präsenz auf allen wichtigen sozialen Plattformen und auf lokalen Universitätsgeländen für das Casting ausbaut. Die neue Staffel beginnt am Samstag, den 8. Juli auf VTV3.Zu den Jurymitgliedern gehören der Produzent Huy Tuan, die Singer-Songwriter Son Tung MTP und My Tam sowie der Regisseur Nguyen Quang Dung, die alle bereits in früheren Staffeln in dieser Funktion tätig waren. Duc Bao wird die Show moderieren. Der Weg zum Ruhm in der Show führt über einen dreimonatigen Wettbewerb - beginnend mit offenen Castings und einem Musikfestival in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt, bei dem sich 100 Kandidaten durch die Auswahlrunden singen, um eine Chance auf die Theaterrunden, die Live-Runden und die abschließende Gala zu haben.Haryaty Rahman, Executive VP Distribution Asia, International bei Fremantle, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit Cat Tien Sa und VTV3 zusammenzuarbeiten, um das mit Spannung erwartete Vietnam Idol" für die Zuschauer in der Region wiederzubeleben. «Idols» ist ein bekanntes Format in Vietnam und weltweit - nach sieben Jahren Sendepause sind wir unglaublich gespannt auf die neue Generation von Stars, die Vietnam Idol bald hervorbringen wird".Nguyen Quang Minh, CEO der Cat Tien Sa Media Group, fügte hinzu: Die Wiederaufnahme von Vietnam Idol in diesem Jahr zeigt, wie sehr die Show als Plattform für Stars anerkannt ist. Wir freuen uns darauf, zukünftige Idole aus allen Regionen, Genres und Gesellschaftsschichten zum Vorsingen einzuladen. Wir haben sogar vietnamesischen Talenten, die im Ausland leben, die Möglichkeit gegeben, an Vietnam Idol 2023 teilzunehmen - und die nächste große musikalische Sensation zu entdecken".