«Barbie»: Filmemacher wollen Grenzen erklären

Kino-News

In Vietnam ist der Film wegen der Grenzziehung verboten, auch die Philippinen denken über einen solchen Schritt nach.

Der Trailer zum kommenden-Film von Regisseurin Greta Gerwig und Warner Bros. Pictures hat zur Verbreitung einer umstrittenen Karte geführt, die im Film verwendet wird - eine Karte, die in einer Szene mit den Hauptdarstellerinnen Margot Robbie und Kate McKinnon (im Film als "Weird Barbie" bekannt) gezeigt wird - und das Studio hat sich nach Tagen internationaler Schlagzeilen zu Wort gemeldet."Die Karte in Barbie Land ist eine kindliche Buntstiftzeichnung", sagte ein Sprecher der Warner Bros. Film Group dem Branchenblatt „Variety“. "Die Kritzeleien stellen Barbies imaginäre Reise von Barbie Land in die 'reale Welt' dar. Es war nicht beabsichtigt, irgendeine Aussage zu machen." Was einige für eine "Neun-Striche-Linie" hielten, ist das, was ein Informant als "Reiselinien" bezeichnete, eine Reihe von Strichen, die häufig in Familienanimationen und Kinderzeichnungen verwendet werden, um darzustellen, wohin oder von wo eine Figur gereist ist.Die kindliche Karte mit den mit Kreide gekritzelten Delfinen und sogar einem Hashtag, die um die weiten Gewässer der Erde schwimmen, hat diese Woche den Zorn der Kinobetreiber in Vietnam auf sich gezogen. Die Zeichnung zeigt die so genannte Neun-Strich-Linie", die Chinas Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer untermauert (die Barbie"-Karte hat nur acht Linien und nicht die Form, die auf den echten Weltkarten zu sehen ist). Vietnam bestreitet diese Ansprüche und sieht seine Souveränität verletzt. Die Behörden zogen daraufhin die Veröffentlichung von «Barbie» in diesem Gebiet zurück.