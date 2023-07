Sportdeutschland.TV startet neue Smart-TV-App

TV-News

Nach einer App für mobile Endgeräte hat DOSB New Media eine TV-App gestartet, die ab sofort verfügbar ist.

Den Streamingdienst des Deutschen Olympischen Sportbundes, Sportdeutschland.TV, gibt es ab sofort auch für den Fernseher. Am Donnerstag bestätigte DOSB New Media, der Betreiber hinter der Plattform, dass eine neue Smart-TV-App gestartet ist. Das Unternehmen bezeichnete dies als „großen und logischen Schritt“, nachdem man im vergangenen Jahr eine Mobile-App auf den Markt brachte.Die neue Smart TV-App ist auf allen relevanten Geräten und Betriebssystemen verfügbar. Dazu gehören alle Android-TV-Devices wie Fernseher und Chromecast, Samsung-Geräte und der Fire TV-Stick. Umgesetzt wurde die neue Smart TV-App in Zusammenarbeit mit der renommierten Digital-Agentur MEKmedia.„Wir freuen uns sehr, allen Nutzerinnen und Nutzern von Sportdeutschland.TV mit unserer neuen Smart TV-App eine weitere Plattform zu bieten, auf der sie ihre Sportarten, Vereine und Turniere verfolgen können. Die neue App ist ein wichtiger Baustein in unserem Portfolio und rundet die Marke Sportdeutschland.TV perfekt ab“, erklärt Björn Beinhauer, CEO DOSB New Media.