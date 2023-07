Filme des Grauens

Pistachio Disguisey ist das tragende Gesicht in der Komödie «Master of DIsguise», die richtig schlecht ankam.

ist eine Komödie aus dem Jahr 2002, die von Perry Andelin Blake inszeniert wurde. Der Film erzählt die Geschichte von Pistachio Disguisey, einem jungen Mann, der aus einer Familie von Meisterverwandlungskünstlern stammt. Als sein Vater entführt wird, muss Pistachio seine Fähigkeiten nutzen, um ihn zu retten und das Erbe seiner Familie fortzuführen.Der Produzent des Films war Adam Sandler, ein bekannter Schauspieler und Komiker, der für seine Arbeit in Filmen wie «Happy Gilmore» und «Billy Madison» bekannt ist. Sandler hatte die Vision, eine lustige und unterhaltsame Komödie zu schaffen, die von den Fähigkeiten und der Vielseitigkeit des Hauptdarstellers, Dana Carvey, profitiert. Das Drehbuch wurde von Dana Carvey und Harris Goldberg geschrieben. Carvey, der auch die Hauptrolle spielt, wollte seine Talente als Verwandlungskünstler und Impersonator voll ausnutzen. Das Drehbuch legt den Fokus auf komödiantische Verwandlungsszenen und humorvolle Dialoge, um das Publikum zum Lachen zu bringen.Perry Andelin Blake führte Regie bei «Master of Disguise». Als Regisseur war er bestrebt, die komödiantischen Stärken von Dana Carvey zur Geltung zu bringen und die visuellen Effekte der Verwandlungsszenen gekonnt einzusetzen. Blake legte großen Wert auf Tempo und Timing, um den humorvollen Fluss des Films aufrechtzuerhalten. Die Rezensionen zu «Master of Disguise» waren größtenteils negativ. Kritiker bemängelten vor allem das schwache Drehbuch, das als vorhersehbar und klischeehaft empfunden wurde. Einige bemerkten auch, dass der Film seine komödiantischen Möglichkeiten nicht voll ausschöpfte und viele Gags flach wirkten. Trotz der negativen Kritiken war der Film an den Kinokassen relativ erfolgreich und konnte ein Publikum ansprechen, das die humoristischen Talente von Dana Carvey schätzte.Nach «Master of Disguise» waren die Macher an verschiedenen anderen Projekten beteiligt. Adam Sandler setzte seine Karriere als Schauspieler und Produzent fort und war an zahlreichen erfolgreichen Komödien beteiligt. Dana Carvey arbeitete weiterhin als Schauspieler und trat in verschiedenen Filmen und Fernsehserien auf. Insgesamt bleibt «Master of Disguise» eine Komödie, die vor allem von den Fähigkeiten von Dana Carvey lebt. Der Film bietet eine Reihe von Verwandlungsszenen und humorvollen Momenten, die das Publikum zum Lachen bringen sollen. Trotz der negativen Kritiken hat der Film seinen Platz als eine unterhaltsame Komödie mit einer einzigartigen Prämisse.