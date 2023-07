Janet Hubert wird Teil von «Sweet Mangolias»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin war zuvor in der NBC-Serie «Fresh Prince» zu sehen.

Janet Hubert macht sich auf den Weg von Belair nach Serenity, SC (oder, genauer gesagt, Tampa, Florida), da sie in der dritten Staffel vonmitspielt. Das Fachblatt „Variety“ hat erfahren, dass Hubert eine Gastrolle als Bev Decatur, der Mutter von Helen (Heather Headley), übernehmen wird. In einem Moment der Krise fährt Helen nach Tampa, um ihre Mutter zu besuchen und braucht Bevs einzigartige Mischung aus Humor, Mitgefühl und harter Liebe."Nach der Schlägerei im Sullivan's ringt Maddie mit der Frage, wie sie Cal am besten helfen kann und arbeitet daran, ihren eigenen emotionalen Weg zu finden. Helen steht vor schwierigen Entscheidungen über die Männer in ihrem Leben. Und Dana Sue sucht nach einem Weg, Miss Frances' Scheck zu nutzen, um der Gemeinde zu helfen, ohne ihre Familie zu zerstören. Die Identität des Reifenschlitzers erschüttert Serenity, der Rückruf hat unerwartete Folgen, und in jeder Generation gibt es romantische Überraschungen. Während der gesamten Staffel gehen die Damen diese Probleme - und alle Komplikationen, die sie verursachen - mit ihrer typischen Wärme, ihrem Humor und ihrer Hingabe füreinander und für die, die sie lieben, an. Und Margaritas", so lautet die Beschreibung von Netflix für Staffel 3.Am bekanntesten wurde sie durch die Rolle der Vivian Banks in der Serie «Fresh Prince of Belair», zuletzt spielte sie in der Netflix-Serie «The Perfect Find». Zu ihren Filmrollen gehören «Single Black Female», «Christmas Belles», «No Letting Go», «King Ester», «Fever» und «Remember Me: Die Mahalia Jackson Story». Im Fernsehen war sie unter anderem in «Last OG», «Love Life» und zahlreichen anderen Formaten.