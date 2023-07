VOX mit «Ungewöhnliche Paare»-Wiederholung auf Platz 2 der Privaten

Quotennews

«Ungewöhnliche Paare - Einfach lieben kann doch jeder» tauchte 2022 im Sendeplan von VOX auf.

Damit war wohl nicht zu rechnen. VOX schickt 2023 an einem Samstagabend im Juli eine Wiederholung der Dokuüber den Äther. Und es läuft überraschend gut. Doch zunächst zur Einschätzung, die Leistung des Formats aus dem Jahr 2022. Damals holte die Show ordentliche 0,66 Millionen Zuschauer und vor allem recht gute 0,27 Millionen Umworbene an einem Samstagabend im Juni. Es überzeugten die 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Gestern konnte der Sender mit der roten Kugel erneut vergleichbare 0,59 Millionen Zuschauer abholen, die Zielgruppe kam auf gute 0,25 Millionen Werberelevante. Somit kommt die Wiederholung auf schwächer wirkende 4,0 Prozent am gesamten TV-Markt, ist jedoch kaum schlechter als die Premiere. Die Zielgruppe kam auf noch schönere 9,2 Prozen, womit die Premiere der Quote nach sogar übertroffen wird. Damit bietet VOX nach RTL das beste Primetime-Angebot in beiden Zuschauer-Kategorien. Zudem konnte VOX punktuell auf die Tier-Formate am Vorabend zählen.holte ab 17:55 Uhr 0,64 Millionen Zuschauer und 0,08 Millionen Umworbene. So waren 5,8 und 4,6 Prozent möglich. Im Anschluss und Vorlauf der Primetime waren mit0,75 und 0,17 Millionen Zuschauer abzuholen, die Marktanteile lagen bei 5,4 und 8,3 Prozent.