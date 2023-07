ZDF wird zum «Die Finals»-Sender

Quotennews

Nahezu der gesamte Sendetag gehörte im ZDF den «Finals 2023». Von 10 Uhr am Morgen bis zum späten Vorabend gab es geballte Live-Sport-Action.

Über solche Sendepläne lässt sich gewissermaßen sonst nur in den Wintermonaten berichten, doch das ZDF macht den gesamten Samstag zum-Tag. Der Beginn gehörte um 10:15 Uhr dem, dem bereits 0,4 Millionen Zuschauer folgten. Der erste «Finals»-Marktanteil des Tages lag bei 8,2 Prozent, die jüngere Zuschauerschaft holte an ihrem Markt 7,5 Prozent. Hierzu brauchte es 0,08 Millionen jüngere Zuschauer. Um 11:30 Uhr übernahm derund das «3x3 Halbfinale» der Damen. Das Event wollten 0,65 Millionen Zuschauer verfolgen, zudem kamen 0,13 Millionen Jüngere zusammen. Die Marktanteile stiegen so auf 10,0 und 9,5 Prozent.Bei dem-Event ab 13:30 Uhr knackte das ZDF dann die 1-Million-Marke. Das Event holte 1,02 Millionen Zuschauer und so gute 12,5 Prozent am TV-Markt, die jüngere Zuschauerschaft kam mit 0,17 Millionen Zusehern auf 10,1 Prozent. Dieab 14:05 Uhr war das nächste Highlight. Es schalteten mittlerweile starke 1,32 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil glänzte mit 13,0 Prozent. Jüngere Zuschauer ließen sich weiter 0,16 Millionen nachweisen, es kamen 9,5 Prozent zusammen.Im Anschluss folgten die Events vom «Turnen» um 14:55 Uhr, es kamen 1,03 Millionen Zuschauer zusammen, der Marktanteil blieb so mit 10,8 Prozent hoch. 14- bis 49-jährige Zuschauer konnten 0,12 Millionen definiert werden, so wurden 7,0 Prozent am Markt erreicht. Während «Judo» und «Breaking» zwischen 16:50 Uhr und 17:35 Uhr die Reichweiten auf 1,05 und 1,01 Millionen halten konnte, ging der-Samstag gut zu Ende.