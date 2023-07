DTM: Norisring-Rennen lockt vor allem älteres Publikum zu ProSieben

Quotennews

Nur wenige Menschen, die jünger als 50 Jahre alt waren, fanden am Sonntag ihren Weg zu ProSieben.

Nach Oschersleben und dem niederländischen Zandvoort macht der Rennzirkus der DTM am Wochenende in Nürnberg im Schatten des Reichsparteitagsgeländes Halt. Bereits am Samstag übertrug ProSieben das fünfte Rennen der Saison, das 0,33 Millionen Zuschauer verfolgten und dem Unterföhringer Sender Marktanteile von guten 4,0 respektive schwachen 4,8 Prozent einbrachte. Einen Tag später stiegen die Fahrer erneut in ihre Boliden am Norisring. Siegreich diesmal war Thomas Preining. Die Sonntagsfahrt verfolgten 0,46 Millionen Zuschauer, darunter aber nur 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit Marktanteilen von 4,0 Prozent bei allen und 4,9 Prozent bei den Jüngeren bleibt die DTM weiterhin nur ein Erfolg beim älteren Publikum für ProSieben.Auch das Nachfolge-Programm tat sich schwer, zwei-Wiederholungen fuhren zwischen 15:00 und 16:45 Uhr nur 0,22 und 0,27 Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe kam man nicht über miese 2,9 und 4,3 Prozent hinaus.undkam anschließend auf 0,34 und 0,50 Millionen Interessierte und 5,7 sowie solide 8,7 Prozent in der Zielgruppe. Kurz vor der Primetime sendet man noch, für das sich 0,59 Millionen interessierten. Bei den Umworbenen wurden 8,3 Prozent ausgewiesen.In der Primetime lief es für die rote Sieben ähnlich wie am Vorabend. Zunächst unterhielt der Spielfilm «Kong: Skull Island» ► 1,15 Millionen Menschen, darunter 0,37 Millionen Jüngere, was Marktanteile von starken 5,2 Prozent bei allen und annehmbaren 8,5 Prozent bei den werberelevanten Sehern nach sich zog.