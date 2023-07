Kalifornien verlängert Filmsteuergutschrift

Vermischtes

New Jersey erweitert Anreiz, um Netflix-Studio anzulocken.

Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, unterzeichnete am Montag ein Gesetz, das die Steuervergünstigungen des Bundesstaates für Film- und Fernsehproduktionen in Höhe von 330 Millionen Dollar verlängert. Das Programm wird um fünf Jahre bis 2030 verlängert. Zum ersten Mal wird die Steuergutschrift erstattungsfähig sein, d. h. Unternehmen wie Netflix , die keine oder nur eine geringe Steuerschuld haben, können vom Staat Geld zurückerhalten. Die Kosten für diese Änderung werden auf 200 Millionen Dollar geschätzt.Der Gesetzentwurf ist das Ergebnis von mehr als einem Jahr Verhandlungen zwischen Hollywood-Studios, Gewerkschaften der Unterhaltungsindustrie und staatlichen Gesetzgebern. Neben der Ausweitung der Steuergutschrift enthält der Gesetzentwurf auch einen Anreiz für Produktionen, eine vielfältige Belegschaft einzustellen, sowohl auf der Leinwand als auch hinter der Kamera.Der Schritt erfolgt vier Tage nach der Unterzeichnung eines Gesetzes durch den Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, mit dem die Anreize für die Produktionsinfrastruktur in diesem Bundesstaat erheblich ausgeweitet werden. Das Gesetz soll Netflix vor allem beim Bau einer neuen Produktionsstätte in Fort Monmouth, einem stillgelegten Armeestützpunkt, helfen.Netflix kündigte im vergangenen Jahr an, dass es dort 300 Hektar Land erwerben und 850 Millionen Dollar investieren will, um es in ein Studio mit zwölf Bühnen zu verwandeln. Lionsgate hat ebenfalls ein Auge auf eine neue Studioeinrichtung in Newark geworfen, die ebenfalls von der erweiterten Förderung profitieren könnte.