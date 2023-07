Morfydd Clark unterschreibt für Agata-Christie-Adaption

England

Der Star aus «Der Herr der Ringe» wird in der neuen «Murder is Easy»-Verfilmung mitwirken.

Die Dreharbeiten für die Agatha-Christie-Romanverfilmunghaben begonnen und die Besetzung wurde bekannt gegeben. Der zweiteilige Thriller, der auf Christies Roman von 1939 basiert, wird von Siân Ejiwunmi-Le Berre adaptiert und von Meenu Gaur («World on Fire») inszeniert.Zur Besetzung gehören David Jonsson («Industry»), Morfydd Clark («Herr der Ringe: Die Ringe der Macht»), Penelope Wilton («Downton Abbey»), Sinead Matthews («The Crown»), Tom Riley («The Nevers»), Douglas Henshall («Shetland»), Mathew Baynton («Ghosts»), Mark Bonnar («World on Fire»), Nimra Bucha («Ms Marvel»), Tamzin Outhwaite («The Tower»), Jon Pointing («Big Boys») und Phoebe Licorish in ihrem Leinwanddebüt.«Murder Is Easy» wird von der ITV-Studios-Tochter Mammoth Screen («The Serpent») und Agatha Christie Limited («Death on the Nile») produziert und ist eine gemeinsame Auftragsarbeit von BBC und BritBox International. Produziert wird es von Karen Kelly. Die Casting-Direktoren sind Karen Lindsay-Stewart und Emily Jacobs. Ausführende Produzenten sind Ejiwunmi-Le Berre, James Prichard für Agatha Christie Limited, James Gandhi und Damien Timmer für Mammoth Screen, Danielle Scott-Haughton für die BBC und Reemah Sakaan und Stephen Nye für BritBox International. Fifth Season ist für den internationalen Vertrieb zuständig.