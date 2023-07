Karten-Krieg: Netflix entfernt «Flight to You»

International

Der Staat Vietnam hat sich nun beim Streamingdienst beschwert.

Die globale Streaming-Plattform Netflix hat die in China produzierte Dramaserieaus ihrem Angebot in Vietnam entfernt. Die vietnamesische Regierung verbot die Serie aus ähnlichen Gründen wie bei ihrem Einspruch gegen den kommenden Warner Bros. Film «Barbie». "Aufgrund des Verbots von Teilen der Serie durch die vietnamesische Regulierungsbehörde haben wir «Flight to You» von Netflix in Vietnam entfernt. In anderen Märkten bleibt die Serie weiterhin verfügbar", so ein Netflix-Sprecher gegenüber ‚Variety‘ in einer per E-Mail übermittelten Erklärung.Sowohl «Barbie» als auch «Flight to You» sollen Szenen enthalten haben, die eine Karte des Südchinesischen Meeres zeigen, auf der die "Neun-Strich-Linie" abgebildet ist, die Chinas territorialen Anspruch auf fast das gesamte Gebiet darstellt. Vietnam sagt, dass die Verwendung der Karte seine Souveränität verletzt und dass es die "Neun-Strich-Linie" in Film und Fernsehen nicht dulden wird.Warner Bros. dementierte letzte Woche, dass es sich bei der in «Barbie» gezeigten Karte um die "Neun-Strich-Linie" handelt und sagte, dass es sich stattdessen um ein kindliches Gekritzel handelt. "Die Karte in Barbie Land ist eine kindliche Buntstiftzeichnung", sagte ein Sprecher von Warner Bros. gegenüber ‚Variety‘. "Die Kritzeleien stellen Barbies imaginäre Reise von Barbie Land in die 'echte Welt' dar. Es war nicht beabsichtigt, irgendeine Art von Aussage zu machen".