BBC-Fee erwirtschaftet 5,2 Milliarden Pfund

Wirtschaft

Das britische Fernsehen schrieb aufgrund der eingefrorenen Lizenzgebühren ein Defizit. Das britische Fernsehgeschäft soll durch die Auslandsverkäufe, Streaming und Werbung gesteigert werden.

Der frühere Regierungschef Boris Johnson fror den Anstieg der britischen TV-Gebühren ein, weshalb die Beiträge derzeit nicht stiegen. Außerdem sind aktuell über 75-Jährige mit Rente von den monatlichen Zahlungen befreit. Obwohl die Einnahmen dennoch von 5,33 auf 5,70 Milliarden Pfund steigen, machte die BBC im vergangenen Jahr 2022 etwa 120 Millionen Pfund Defizit.Aus dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht des Unternehmens geht hervor, dass der Großteil der Einnahmen aus den von der Öffentlichkeit gezahlten Rundfunkgebühren stammt, die 3,74 Milliarden Pfund ausmachen, 60 Millionen Pfund weniger als im Vorjahr. Die Rundfunkgebühren sind seit zwei Jahren eingefroren.Dies wurde jedoch durch den Anstieg der Gesamtbetriebskosten der Gruppe von 5,2 Milliarden Pfund auf 5,9 Milliarden Pfund kompensiert, der laut BBC dazu diente, "das kommerzielle Wachstum voranzutreiben und weiterhin in Inhalte für das Publikum zu investieren". Infolgedessen weist die Gesellschaft nach Berücksichtigung sonstiger Einnahmen und Ausgaben ein Defizit in Höhe von 120 Millionen Pfund auf, verglichen mit einem Überschuss von 206 Millionen Pfund im vergangenen Jahr.Die BBC Studios, der kommerzielle Zweig der BBC, hat einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Pfund und einen Gewinn von 240 Millionen Pfund erzielt, aber der Rückgang der Werbeeinnahmen macht den Sendern und dem Streaminggeschäft zu schaffen. Der Bericht spiegelt einen Rekordumsatz von 2,09 Milliarden Pfund für BBC Studios wider, der im Vergleich zu 2022 um 28 Prozent gestiegen ist. Dies ist auf den Produktions- und Vertriebszweig des Unternehmens, das so genannte Content Studio, sowie auf große langfristige Partnerschaftsverträge für Marken wie «Bluey» und «Dancing With the Stars» zurückzuführen.Ein bemerkenswerter Rückgang gegenüber den Zahlen von 2022 betrifft die Sparte Channels & Streaming, die einen Umsatz von 535 Millionen Pfund (gegenüber 536 Millionen Pfund im Vorjahr), aber einen deutlichen Gewinnrückgang auf 102 Millionen Pfund (gegenüber 120 Millionen Pfund) verzeichnete. Das Unternehmen machte dafür die Inflation, einen unbeständigen Werbemarkt und den Druck auf die Pay-TV-Abonnements verantwortlich.An anderer Stelle des Berichts wies BBC Studios auf seine FAST-Kanalabteilung hin, die jetzt 22 Kanäle international betreibt. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sein gemeinsamer Streaming-Dienst "Best of British" mit ITV, BritBox International, drei Millionen Abonnenten in acht Märkten hat, darunter die USA, Kanada, Australien, die nordischen Länder und Südafrika - ein Anstieg um 15 Prozent gegenüber 2022. Im Vergleich dazu erreicht BBC.com 123 Millionen Abonnenten pro Monat, wobei geplant ist, das Geschäft in den USA zu steigern".BBC Studios enthüllte einen neuen Plan zur Verdoppelung der Größe des Unternehmens von März 2021/22 bis März 2028. Im Jahresbericht erklärt das Unternehmen, dass es dies durch den Ausbau des eigenen geistigen Eigentums erreichen will, indem es "neue Marken nutzt und ausbaut, die Leistung der linearen Kanäle aufrechterhält, während es die digitalen Dienste für Direktkunden ausbaut und in wichtige Kundenpartnerschaften investiert." Das Unternehmen hat davor gewarnt, dass sich dies in Zukunft auf die Gewinne auswirken wird.