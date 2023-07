«Bohemian Rhapsody» stabilisiert Sat.1-Primetime

Quotennews

Sat.1 scheint endlich ein passendes Programm am Montagabend gefunden zu haben, nachdem in den vergangenen Wochen «Die Gegenteilshow» und «Let the music play» versagt hatten.

4,1, 3,3 und 3,4 sowie 3,2 Prozent – so niedrig fielen die Markanteile in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen in den vergangenen Wochen für Sat.1 am Montagabend aus, nachdem der Sender sein Programmangebot massiv zurückgefahren und lediglich Show-Wiederholungen vonundpräsentiert hatte. Das Hit-Quiz mit Amiaz Habtu hielt sich nur eine Woche auf dem 20:15-Uhr-Sendeplatz und wurde kurzerhand vonersetzt, der am gestrigen Montag über den Sender ging.Das Biopic des Queen-Frontmanns Freddie Mercury lockte 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährige an, die einer relativen Sehbeteiligung von guten 8,5 Prozent entsprachen. Der fast dreistündige Spielfilm erreichte insgesamt 1,04 Millionen Zuschauer und solide 5,0 Prozent Marktanteil, was deutlich über dem Niveau der Show-Wiederholungen lag. Um 23:05 Uhr setzte der Bällchensender das Programm mitfort, der bis 1:10 Uhr 0,32 Millionen Zuschauer behielt, von denen 0,13 Millionen unter 50 Jahre alt waren. Mit Marktanteilen von 3,7 und 6,6 Prozent lief es solide.Am Nachmittag startetein seine zweite Sendewoche unter neuer Flagge. Vor acht Tagen hatte Redseven Entertainment die Produktion übernommen, was sich bislang nur inhaltlich niederschlug. Die Quoten der zweistündigen Live-Sendung sind weiterhin schlecht. Am Montag schalteten nur 0,22 Millionen ein, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 2,4 Prozent. Ab 17:30 Uhr verzeichnete die letzte halbe Stunde sowie die zahlreichen Regionalmagazine 0,27 Millionen Seher und erneut 2,4 Prozent.steigerte die Reichweite auf 0,36 Millionen, drei weitere Folgen sorgten für 0,47, 0,53 und 0,61 Millionen. In der Zielgruppe verblieb man mit zweimal 3,9, 5,3 und 5,0 Prozent auf einem mäßigen Niveau.